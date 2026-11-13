Прокуратура ужесточила позицию по делу российских руферов с Эмпайр-стейт-билдинг
В США состоялось очередное судебное заседание по делу пары российских руферов Ангелины Николау и Ивана Кузнецова, которые этим летом забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Прокуратура отозвала сделанное ранее руферам предложение о сделке с правосудием, пишет Reuters.
1 июля 2026 года молодые люди незаконно забрались на антенну Эмпайр-стейт-билдинг на высоте около 443 м. Там они развернули баннер с призывом к миру, а затем Иван Кузнецов сделал своей девушке предложение. После этого обоих задержала полиция.
Во время восхождения россияне совершили несколько уголовных правонарушений (проникновение со взломом, повреждение имущества, создание чрезвычайной ситуации и др.), которые американский суд мог бы квалифицировать как тяжкие. Им совокупно грозит до семи лет лишения свободы.
Прокуратура тогда предложила руферам сделку: чистосердечное признание вины в обмен на серьезное смягчение наказания. Вместо тюрьмы пара могла бы заняться общественными работами. Теперь же это предложение неактуально. Обвинение намерено продолжать преследование нарушителей по тяжким статьям. О причинах такого решения американские власти пока не сообщили.
Помимо уголовного преследования пару могут депортировать в Россию. Следующее судебное заседание в США назначено на 28 января.