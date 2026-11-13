Прокуратура ужесточила позицию по делу российских руферов с Эмпайр-стейт-билдинг

1 июля 2026 года молодые люди незаконно забрались на антенну Эмпайр-стейт-билдинг на высоте около 443 м. Там они развернули баннер с призывом к миру, а затем Иван Кузнецов сделал своей девушке предложение. После этого обоих задержала полиция.