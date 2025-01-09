Кремль о контактах с Трампом: целесообразно дождаться его вступления в должность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремль не поступало запросов от команды избранного президента США Дональда Трампа на организацию контактов с Владимиром Путиным. Он добавил, что было бы целесообразно дождаться, когда господин Трамп вступит в должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria, Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria, Reuters

«Нет, никаких запросов не было. Но, с другой стороны, по понятным причинам, наверное, конечно, было бы целесообразнее дождаться вступления в должность. В случае, если после вступления в должность политическая воля к возобновлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

И Владимир Путин, и Дональд Трамп заявляли о готовности к встрече. 7 января господин Трамп назвал неуместными возможные контакты с президентом России до своей инаугурации. Она пройдет 20 января.

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