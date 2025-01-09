Спецпосланник США Келлог: Трамп не намерен делать уступки в контексте Украины

Избранный президент США Дональд Трамп не намерен идти на уступки российской стороне в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил будущий спецпредставитель по Украине в администрации 47-го американского президента Кит Келлог. По его словам, тем самым господин Трамп стремится завершить конфликт как можно скорее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кит Келлог

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters Кит Келлог

Фото: Carlos Barria/File Photo, Reuters

«Важно понимать, что он не пытается что-то отдать (президенту России Владимиру.— "Ъ") Путину. На самом деле он хочет спасти Украину и ее суверенитет»,— сказал господин Келлог (цитата по ТАСС).

Он добавил, что уходящий президент США Джо Байден ошибся, когда более двух лет не вел переговоров с господином Путиным. По мнению спецпредставителя, Дональд Трамп понимает важность диалога, и у него будет возможность общаться с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время сроки таких консультаций он не назвал. 7 января Дональд Трамп заявил, что возможные переговоры по Украине могут пройти в течение полугода.

19 декабря господин Путин заявил, что Россия готова вести диалог по Украине без предварительных условий, но на основе стамбульских договоренностей и реалий на земле.

О вариантах урегулирования — в материале «Ъ».