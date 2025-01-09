Евросоюз ужесточил рекомендации по полетам над Россией

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) обновило рекомендации для компаний в части полетов над Россией. Директивы связаны с обеспечением безопасности во время перелетов и были выпущены вскоре после авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines. Рекомендации действуют до 31 июля и касаются авиакомпаний из стран—участниц EASA и других государств, выполняющих рейсы в Евросоюз. Самолеты из ЕС не летают над РФ с 2022 года.

В пресс-релизе на сайте EASA содержится рекомендация не выполнять рейсы «на всех уровнях» в воздушном пространстве России «к западу от 60-го меридиана восточной долготы». Это касается районов над Москвой, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, Самарой и Санкт-Петербургом.

Рекомендацию пересмотрят в случае переоценки ситуации. Решение EASA объяснила рисками ошибок при координации военных и гражданских служб, а также вероятностью ошибочной идентификации воздушных объектов.

Самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился 25 декабря возле казахстанского города Актау. На борту были 72 человека, из них 38 погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли». Владимир Путин принес извинения азербайджанскому коллеге. Кремль отметил заинтересованность в объективном расследовании.

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