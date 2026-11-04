Криптоинвесторы просчитывают варианты

«Самую ликвидную форму, которую можно получить на децентрализованной бирже, — это USDT. Но что с ним делать дальше? Конечно, ты имеешь право (и по нашему новому криптовалютному регулированию это действительно так) со своего некастодиального кошелька в будущем завести USDT на одну из наших регулируемых централизованных площадок и там продать их за рубли. Но пока мы не видим технической реализации. Или можно завести эти USDT на счет дружественной, опять же, централизованной биржи».