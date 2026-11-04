Криптоинвесторы просчитывают варианты
Какие возможности остаются у россиян
Инвесторы задумались, куда выводить активы с крупнейших криптобирж. Это происходит на фоне взломов площадок, ужесточения их регулирования и отказа от российских клиентов, рассказали “Ъ FM” аналитики рынка. По их словам, пространства для маневра у пользователей из РФ немного. А решить вопрос, где хранить криптовалюту, при этом нужно быстро. Почему?
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После взлома Binance инвесторы забрали с биржи почти на $5 млрд больше, чем внесли, сообщает Financial Times. Российским клиентам площадки пришлось переводить свои активы в другое место еще три года назад, когда она объявила об уходе из страны. Теперь история повторяется.
В октябре обслуживать клиентов из РФ отказались четыре крупные биржи, в том числе Bitget и MEXC. Некоторые из них отметили, что это было сделано «ради соблюдения глобальных регуляторных требований». По-прежнему открыты Bybit и OKX. Хотя нельзя исключать, что это временно, предупреждает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев:
«Все криптобиржи смотрят друг на друга, оценивая риски. Если одна уходит, другие тоже взвешивают все за и против. Во-вторых, люди в момент закрытия криптобирж массово переходят на какие-то другие площадки. И когда идет волна регистраций на какой-то конкретной бирже, это кратно повышает риски вторичных санкций.
Поэтому очень высока вероятность того, что самые популярные решения, которые сейчас у всех на слуху, в ближайшие полгода тоже будут один за одним уходить с рынка».
Возможно, иностранные биржи смущает и государственное регулирование рынка, которое полноценно заработает с 1 июля. В стране появятся депозитарии, обменники и посредники с лицензиями ЦБ. Все операции должны будут проходить через них. Но при этом переводить активы на зарубежные кошельки никто не запрещает. Против могут быть сами международные площадки: принимать платежи от российских контрагентов чревато санкциями.
Так что если хранить криптовалюту внутри страны, вероятно, можно потерять доступ к внешнему контуру. Но есть альтернативы, отмечает эксперт по финансовым рынкам Виктор Першиков:
«Если это долгосрочные вложения и инвестор готов несколько лет ждать роста стоимости своих активов, то вывод на собственные холодные, некастодиальные кошельки, когда полностью и ключ приватный, и все пароли хранятся у человека, это наиболее оптимальный путь.
Что касается хранения средств на централизованных площадках или тех или иных кастодианах, это, конечно, риски.
Сама по себе трансакция в блокчейне или вывод средств не представляет собой чего-то дорогого. Комиссии в основных популярных сетях довольно умеренны. То есть если мы говорим об отправке, например, стейблкоинов, то это обойдется в районе $1-3 в зависимости от загруженности сети в конкретный момент».
Больше всего собеседникам “Ъ FM” нравится вариант с децентрализованными площадками. Крупнейшая — Uniswap. Ежедневный объем торгов здесь — около $1,5 млрд. Немногим меньше, чем на KuCoin или даже Bybit. Правда, чтобы выйти на биржу, придется завести кошелек на стороннем сервисе. Ключи от него хранит сам пользователь, не площадка. Один минус: децентрализованные биржи не решают старую проблему, как получить за криптовалюту обычные деньги, говорит основатель финансового клуба «Мультипликатор» Эван Голованов:
«Самую ликвидную форму, которую можно получить на децентрализованной бирже, — это USDT. Но что с ним делать дальше? Конечно, ты имеешь право (и по нашему новому криптовалютному регулированию это действительно так) со своего некастодиального кошелька в будущем завести USDT на одну из наших регулируемых централизованных площадок и там продать их за рубли. Но пока мы не видим технической реализации. Или можно завести эти USDT на счет дружественной, опять же, централизованной биржи».
Правда, нет никаких гарантий, что посредники или площадки из СНГ не откажутся от российских клиентов. Надежных вариантов сейчас вообще мало, так что россиянам придется брать на себя риски либо ограничений, либо изоляции, либо скама на децентрализованных биржах.