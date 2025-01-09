Кремль заинтересован в объективном расследовании крушения самолета в Актау

Россия оказывает содействие в расследовании причин крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, РФ заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании катастрофы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана

Господин Песков сказал, что были даны «все необходимые поручения следственным органам». Он заверил, что российская сторона оказывает «содействие и взаимодействие в расследовании причин этой аварии».

«Мы ждем результатов работы соответствующей комиссии, следственных действиях в самом Азербайджане, и там, и там наши специалисты оказывают полное взаимодействие. Мы заинтересованы в абсолютно объективном, беспристрастном расследовании с тем, чтобы определить причины этой катастрофы»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

25 декабря самолет AZAL, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился возле казахстанского города Актау. Погибли 38 человек из 67 находившихся на борту. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что самолет разбился «вследствие обстрела с земли», и возложил ответственность на представителей России. Владимир Путин по телефону принес извинения господину Алиеву в связи с тем, что инцидент произошел в воздушном пространстве России.

Подробности — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».