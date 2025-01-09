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Грузы разогнались в декабре

ОАО РЖД сократило отставание в погрузке к концу 2024 года

Погрузка ОАО РЖД в минувшем году снизилась на 4,1%, но в конце года компании удалось сократить отставание от прошлогодних уровней. В декабре впервые в плюс вышла погрузка угля, просевшая по итогам всего года на 5,4%. Позитивную динамику в 2024 году, как и ожидалось, показали удобрения и контейнеры, а самое сильное отставание наряду с углем демонстрировали строительные грузы из-за сдвига крупных инфраструктурных проектов. Аналитики отмечают наметившийся дефицит грузов в экономике, который, по их мнению, вынудит ОАО РЖД свернуть планы по отказу от угля.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Погрузка на сети ОАО РЖД по итогам 2024 года сократилась на 4,1% к 2023 году, до 1181,4 млн тонн. В декабре отставание от месячных показателей прошлого года (минус 1,4%) было наименьшим. В частности, ОАО РЖД удалось резко нарастить погрузку основного массового груза, угля, до 30,3 млн тонн, что на 3,1% больше, чем в декабре 2023 года. Это первый рост за весь год, в течение которого месячная погрузка угля уступала прошлому году не менее 4%, а в отдельные месяцы — свыше 9%. Последний раз месячная погрузка угля превышала 30 млн тонн в марте 2023 года.

В ОАО РЖД отметили, что увеличить погрузку позволили системные меры по регулированию парка порожних вагонов, принятые совместно с операторами и грузовладельцами.

«Так, по сравнению с октябрем удалось убрать с путей общего пользования 105 тыс. лишних вагонов, не задействованных в перевозочном процессе»,— сообщили в монополии. В ОАО РЖД пояснили, что в декабре погрузка угля выросла в основных угледобывающих регионах. При незначительном снижении общего объема экспорта (отправлено 16 млн тонн, минус 2,4%) существенно выросли внутренние перевозки (отправлено 14,3 млн тонн, плюс 10,2%). «Это обусловлено как ростом спроса на уголь для нужд энергетики, так и увеличением объемов завоза твердого топлива на обогатительные фабрики перед его отправкой за рубеж»,— пояснили в ОАО РЖД.

По итогам 2024 года погрузка угля (331,4 млн тонн) отстала от прошлогоднего показателя на 5,4%. Погрузка нефтепродуктов в декабре сократилась на 2,7%, до 18,5 млн тонн. Источник “Ъ” в отрасли полагает, что вклад в это снижение внесло несоблюдение графика подвода порожних вагонов к нефтеперерабатывающим заводам, обусловленное борьбой ОАО РЖД с избытком парка (см. “Ъ” от 28 октября и 27 декабря), а также, возможно, наращивание пропуска угля за счет других грузов. В целом за год погрузка нефтепродуктов составила 207,5 млн тонн, сократившись на 1,2%.

Как и предполагалось, рост по итогам года показали перевозки минеральных удобрений (на 6,2%, до 67,7 млн тонн), прочих, в том числе контейнерных, грузов (на 1,1%, до 119,9 млн тонн) и кокса (на 2,3%, до 11,8 млн тонн). Все категории, кроме кокса, росли и в декабре. В последнем месяце, отмечает ОАО РЖД, также увеличилась отправка железной и марганцевой руды (на 8,7%), цветной руды и серного сырья (на 3%), химикатов и соды (на 1,3%).

Наибольшее снижение в долевом выражении по итогам года показали строительные грузы, погрузка которых сократилась на 14,5%, или 18,8 млн тонн.

ОАО РЖД уже подчеркивало, что решения правительства по переносу на более поздние сроки ресурсоемких проектов автодорожного строительства выразились в отставании погрузки от плана 2024 года на 34,3 млн тонн (см. “Ъ” от 17 декабря).

Замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук отмечает, что с учетом реального дефицита грузов в экономике уголь — груз, который есть всегда, и в условиях, когда ОАО РЖД нужно выполнить план по перевозкам, железнодорожники приняли этот груз к перевозке по максимуму. Также свою роль сыграли технологические возможности, появившиеся с началом нормализации ситуации с парком на сети.

Инвестпрограмма ОАО РЖД на 2025 год утверждена

Дефицит грузов — тренд середины третьего—начала четвертого квартала, говорит господин Савчук: если в первом—втором кварталах грузоотправители жаловались на то, что груз есть, но его не принимают к перевозке, то в четвертом квартале обозначился новый тренд. По его словам, в этой связи в 2025 году за грузы придется побороться и конкуренция с автотранспортом обострится. «В этом контексте отказ от угля — груза, который не может уйти на автотранспорт и всегда доступен для ОАО РЖД — тоже сослужит железнодорожникам плохую службу»,— отметил он. Без увеличения объема перевозок угля выполнить план по перевозкам на 2025 год не удастся, полагает эксперт.

Наталья Скорлыгина

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