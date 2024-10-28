ОАО РЖД чистит пути

Операторы предупреждают об угрозе срыва вывоза продукции железнодорожным транспортом. Риски возникли из-за решения ОАО РЖД ограничить обработку порожних вагонов на уровне 42 тыс. в сутки и сократить возможность выхода их из отстоя. Последнее уже создало проблемы для рынка нефтеналивных грузов, где через отстой формируются маршруты порожних цистерн для нужд НПЗ и биржи. Нормирование порожнего парка также не дает возможности небольшим операторам отправить вагоны под погрузку. Результаты эксперимента с директивными ограничениями, по информации “Ъ”, не очень удовлетворили руководство самого ОАО РЖД, что выразилось в том числе в выговорах должностным лицам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У проекта снижения числа порожних вагонов путем директив оказались сомнительные перспективы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ У проекта снижения числа порожних вагонов путем директив оказались сомнительные перспективы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОАО РЖД за последнюю неделю существенно ограничило обработку порожних вагонов. Как сказано в телеграмме за подписью первого замгендиректора ОАО РЖД Сергея Кобзева от 18 октября, с вечера этого дня все запросы-уведомления на перевозку порожних вагонов должны согласовываться двумя заместителями гендиректора ОАО РЖД: главой Центральной дирекции управления движением (ЦД) Михаилом Глазковым и главой Центра фирменного транспортного обслуживания Дмитрием Муревым. “Ъ” видел документ. Завершается действие этого режима 1 января.

“Ъ” видел и оперативный приказ от 21 октября, подписанный господином Глазковым и адресованный Дмитрию Муреву, которым предписывается обеспечить с 18:00 21 октября по 18:00 31 октября согласование запросов-уведомлений на перевозку порожних вагонов, следующих под погрузку, в ремонт и т. д., на уровне не более 42 тыс. в сутки. В среднем за последние полгода загружалось около 52 тыс. вагонов, число порожних превышает эту цифру.

Собеседник “Ъ” рассказывает, что ОАО РЖД также применило к перевозке порожних вагонов требование проверки на наличие технических и технологических возможностей инфраструктуры, ранее действовавших только на груженые вагоны.

Кроме того, продолжает источник “Ъ”, установлены непубличные нормативы, сколько порожних вагонов может быть заадресовано на конкретную дорогу. ОАО РЖД уже ограничивает подсыл порожних вагонов в Кузбасс. С 11 по 14 октября ввиду избытка порожних полувагонов на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) для каждого оператора приказом были снижены нормы заадресовки на ЗСЖД порожних полувагонов на 50% с западного и на 25% с восточного направления (“Ъ” видел документ).

ОАО РЖД приняло и меры по задержке вагонов в отстое. В телеграмме начальника дирекции управления движением Южно-Уральской железной дороги Виталия Травова от 22 октября (“Ъ” видел документ) сказано, что служащим до отмены этого приказа под угрозой отстранения от должности запрещается предъявлять вагоны, прибывшие в отстой на пути необщего пользования, к осмотру под погрузку. Источник “Ъ” поясняет, что перед выходом из отстоя вагон должен пройти осмотр, а теперь подвижной состав не может выйти в рейс. На Куйбышевской дороге (“Ъ” также видел телеграмму) с 23 октября и до отмены меры запретили принимать вагоны к перевозке с отметкой в базе ЭТРАН «из отстоя» и исключить оформление на них перевозочных документов.

ОАО РЖД борется с избыточным парком на сети. По мнению монополии, число вагонов на 220 тыс. единиц превышает «предельно допустимые технологические параметры инфраструктуры железнодорожного транспорта», из-за чего снижается производительность и участковая скорость движения грузовых поездов. Компания предлагала принять ряд мер на законодательном уровне и планирует с 2025 года дополнительно повысить тарифы на порожний пробег — на 10% в 2025-м и на 5% каждый год в 2026–2030 годах (см. “Ъ” от 14 октября).

Больше всего от действий ОАО РЖД по задержке вагонов в отстое пострадала перевозка нефтеналивных грузов.

Источник “Ъ”, работающий на этом рынке, говорит, что в четверг на несколько часов встало все оформление вагонов, в ночь на пятницу проблемы возобновились: система выдает ошибку, ссылаясь на превышение пропускных и провозных способностей. Собеседник “Ъ” рассказывает, что после того, как ОАО РЖД отказалось от технологии формирования маршрутов на путях общего пользования, собирать вагоны в маршруты на своей площадке начали грузополучатели и операторы, формально направляя парк в отстой, поскольку категория «для формирования маршрутов» не предусмотрена. Теперь выйти из отстоя вагоны не могут.

Другой собеседник “Ъ” в компании, специализирующейся на транспортировке налива, отмечает, что технологии подбора, осмотра, накопления парка для обеспечения станций со слабым путевым развитием существуют столько, сколько существует ОАО РЖД. «Действовавшие до сегодняшнего дня правила позволяли оформлять это "через отстой". Сегодня мы столкнулись с невозможностью применения привычных методов»,— говорит он. По словам собеседника “Ъ”, в результате обеспечение НПЗ под угрозой. Еще один источник “Ъ” рассказывает, что, например, в Татарстане есть несколько точек, где находятся базы отстоя цистерн и формируются маршруты по типу продуктов для обслуживания заявок с биржи. Эти процессы также заблокированы.

Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) 25 октября уведомил Минтранс об угрозе срыва вывоза продукции железнодорожным транспортом.

Как сказано в письме председателя президиума СОЖТ Игоря Ромашова (есть у “Ъ”), нормирование порожних вагонов на 24–25 октября привело к «массовой невозможности заадресовки порожних вагонов под погрузку» (начиная с 13:00 24 октября и по 3:00 25 октября). «По состоянию на вечер 25 октября налицо невозможность заадресовать любой порожний вагон под погрузку»,— пишет господин Ромашов. Как сказано в обращении, уже в ближайшие дни операторы столкнутся с отсутствием порожних вагонов, что «приведет к необеспечению запланированных поставок продукции, включая доставку сырья для энергетики, ЖКХ, промышленности».

Перевозчик для всех вагонов применил единый подход управления, говорит собеседник “Ъ” в отрасли. В результате, отмечает он, цистерны для перевозок нефти остановились практически сразу, полувагоны будут следующими. Вагоны для угля едут на станции погрузки дольше, поэтому угольщики еще не в полной мере ощутили изменения, добавляет источник “Ъ”. Далее пойдут товары народного потребления, которые перевозятся в самых медленных крытых вагонах.

Сеть и раньше испытывала профицит вагонов и операторы отставляли вагоны от перевозок самостоятельно, замечает собеседник “Ъ”. По его словам, операторам нужен стимул отставлять вагоны, а пока скорость продвижения снижается и план перевозок принимается несколько завышенным, собственникам вагонов есть куда ехать. «Операторам нужны гарантии, что оставшиеся вагоны будут работать хорошо, что можно будет уехать из отстоя под погрузку, а стоимость отставления вагонов от движения будет целесообразна»,— отмечает он.

Другой источник “Ъ” говорит, что ОАО РЖД следовало бы показать рынку документ, подтверждающий наличие на сети избыточного парка, в том числе в том масштабе, о котором говорит монополия. Нет и гарантий улучшения ситуации при сокращении парка, добавляет он.

И готово ли ОАО РЖД, продолжает источник “Ъ”, погасить за свой счет все штрафы от грузоотправителей, которые будут выставлены операторам за неподачу вагонов в срок. Он отмечает, что монополия отменила действия правил игры, а новых не объявила и, «похоже, их просто нет». Если уж решили нормировать парк, то следовало бы пройти всю цепочку, провести консультации с рынком и четко все описать либо отказаться от этой меры. «Люди, не знающие норм и принципов работы транспорта, начинают экспериментировать, не понимая масштабность и важность грузов, с которыми производится эксперимент»,— характеризует ситуацию собеседник “Ъ”.

Результаты эксперимента были признаны неудовлетворительными. Глава ОАО РЖД Олег Белозеров 24 октября констатировал, что снижения количества курсирующих по сети порожних вагонов не произошло, ненадлежащее выполнение главой ЦД поручений руководства привело к повышению загруженности инфраструктуры порожними вагонами, увеличив вероятность срыва сроков доставки грузов. Господину Глазкову объявлен выговор (“Ъ” видел приказ). В ОАО РЖД в пятницу вечером “Ъ” сказали, что приостановки перевозок нет, а компания обеспечивает взятые обязательства по приемке груза и подачи вагонов в штатном режиме. Но, судя по документу, который видел “Ъ”, нормирование сохранено. На сутки 26 октября норма установлена в 37,4 тыс. вагонов.

Наталья Скорлыгина, Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел