ОАО РЖД подвели смежники

ОАО РЖД отразило негативные тренды этого года в скорректированной инвестпрограмме и финплане. Погрузка должна снизиться на 4% к 2023 году, а чистая прибыль вместо плановых 122 млрд руб. составит всего 15 млрд руб. Отставание погрузки от плана объясняется прежде всего сдвигом автодорожных строек, падением отгрузок через терминал ОТЭКО в Тамани и неудовлетворительной работой сервисных предприятий локомотивного комплекса. При этом инвестпрограмма на год, напротив, увеличена на 17%, до 1,49 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

ОАО РЖД корректирует инвестпрограмму и финплан на текущий год, вскоре должно состояться соответствующее заседание совета директоров. Из материалов к нему, которые видел “Ъ”, следует, что погрузка по итогам года должна опуститься на 4% к уровню 2023 года и на 6,5% к утвержденному плану в 1265,4 млн тонн, до 1182,9 млн тонн. Основные потери ожидаются в погрузке стройматериалов (на 32 млн тонн к плану), угля (на 28 млн тонн), руд (на 14,9 млн тонн), черных металлов (на 6,3 млн тонн) и нефтепродуктов (на 4,4 млн тонн).

Среди факторов, повлиявших на погрузку и не зависящих от ОАО РЖД, на первом месте по объемам снижения числятся решения правительства по переносу на более поздний срок ресурсоемких проектов дорожного строительства. Это повлекло сокращение погрузки строительных грузов на 34,3 млн тонн. В результате сокращения экспорта угля через терминал ОТЭКО в Тамани не вывезено 19,2 млн тонн, из-за неудовлетворительной работы сервисных компаний в локомотивном комплексе — 14 млн тонн, прежде всего угля через Северо-Запад.

Инциденты на промпредприятиях (количество которых в четвертом квартале, как отмечается в тексте, сократилось) и рост внеплановых ремонтов и аварийных остановок производств привели к сокращению погрузки на 5,2 млн тонн. Еще 3,7 млн тонн потеряно из-за санкций в адрес ряда грузоотправителей, 3 млн тонн — из-за сокращения спроса на трубы и металлопродукцию в связи со снижением инвестпрограмм нефтегазовых компаний. По 1,5 млн тонн унесли регуляторные ограничения экспорта бензина и импорта российского зерна. Впрочем, отмечается в инвестпрограмме, отчасти снижение компенсировалось ростом поставок через дальневосточные погранпереходы на 5,1 млн тонн, увеличением погрузки удобрений, хлебных грузов и грузов в контейнерах.

Относительно 2023 года и плана снизился и грузооборот — на 5,4% и 9,7% соответственно, до 3097,6 млрд тонно-километров. В первую очередь сократился тарифный грузооборот в экспортном сообщении (на 7,5% к 2023 году и на 15,2% к плану).

Также ожидается снижение основных финансовых показателей. Доходы от грузоперевозок сократились к плану на 6,7%, до 2,3 трлн руб. В том числе доходы от грузооборота без учета транзита снизились на 9,2%, или на 144,4 млрд руб., транзитного грузооборота — на 23,4%, или на 21,5 млрд руб. Потери от вытеснения углем иных грузов на Дальнем Востоке ОАО РЖД оценило в 19,4 млрд руб. Доходы от пассажирского комплекса, напротив, выросли на 14,3 млрд руб. на фоне роста пассажирооборота на 8,7% к плану, до 139,5 млрд пассажиро-километров.

EBITDA ОАО РЖД увеличится на 11,7% к уровню 2023 года, до 822,8 млрд руб., но отстанет на 0,9% от плана. Чистая прибыль, запланированная по итогам года на уровне 121,7 млрд руб., составит всего 15 млрд руб.

Вместе с тем инвестпрограмма на 2024 год заметно выросла относительно плана — до 1,49 трлн руб. вместо 1,28 трлн руб. Основной фактор — увеличение затрат «с целью создания условий для централизованного размещения сотрудников ОАО РЖД», то есть переезда в новый офис в «Москва-Сити» (см. “Ъ” от 24 октября). Необходимость этого в тексте объясняется повышением эффективности использования объектов недвижимости, снижением расходов на их содержание, а также обеспечением комфортными условиями труда работников. На денежный поток данные затраты влияния не окажут, сообщается в тексте.

В ОАО РЖД “Ъ” объяснили, что появление этой статьи в инвестпрограмме 2024 года связано с тем, что актив поставлен на баланс. «При этом в соответствии с условиями сделки выплата стоимости за помещения будет производиться ОАО РЖД в течение 20 лет, а первый платеж состоится в 2025 году,— говорят там.— Финансирование сделки за счет тарифных источников не предусматривается». Для финансирования обязательств по сделке планируется использовать средства от продажи высвобождаемых после переезда зданий, от продажи ООО «РЖД-Недвижимость», от возмещения НДС за приобретение здания, от аренды офисных помещений подконтрольным ОАО РЖД обществам, а также от продажи дополнительного объема непрофильного имущества ОАО РЖД, добавляют в монополии.

По ее оценкам, ежегодная экономия на операционных расходах оценивается примерно в 2,5 млрд руб., совокупный экономический эффект за 20 лет — в 270 млрд руб. без НДС.

Источник “Ъ” в отрасли отмечает, что из ссылок на бухгалтерские документы понятно, что право собственности на актив приобретается сейчас, но здание невозможно использовать, и не понятно, сейчас заплачены деньги или будут выплачены через 20 лет. Другой собеседник “Ъ” говорит, что если в инвестпрограмму включается какая-то сумма, то она подлежит расходованию в этом году. По его словам, возможность профинансировать сделку единовременно могла бы дать средства, полученные от индексации тарифа и сокращения инвестпрограммы Федеральной грузовой компании (подконтрольна ОАО РЖД) на приобретение подвижного состава.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что в этом году ОАО РЖД не были реализованы некоторые меры, которые в следующем году в силу секвестра инвестпрограммы будет очень сложно профинансировать. В их числе повышение производительности труда линейного персонала за счет автоматизации и ускоренного внедрения телеметрии. Также потребуются антикризисные меры для нивелирования рисков дальнейшего снижения погрузки из-за перетока грузовой базы на автотранспорт и, главное, эффекта повышения ключевой ставки. По сути, ОАО РЖД это повышение процентных ставок пока коснулось ограниченно, но в следующем году оно ударит по компании в полную силу, отмечает эксперт.

Наталья Скорлыгина