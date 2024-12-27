Вагонные споры

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Погрузка на сети ОАО РЖД по пересмотренному прогнозу должна сократиться по итогам года на 4%, вместо того чтобы, как ожидалось ранее, показать рост в 2,7%. В красную зону показатель ушел еще в октябре 2023 года и оттуда так и не вышел. ОАО РЖД относит провал в погрузке на счет различных факторов: несвоевременного ремонта локомотивов, просадки перевалки угля на юге на фоне конфликта терминала ОТЭКО с угольщиками, переноса крупных автодорожных строек. Глобально же вину за медленное движение на сети компания возлагает на владельцев вагонов, накупивших их в огромном количестве (1,38 млн по итогам ноября). Владельцы вагонов возражают, что покупают парк как раз потому, что ситуация на сети ухудшилась, и из-за замедления оборота для вывоза того же объема грузов нужно больше вагонов. ОАО РЖД в связи с этим начало принудительно отправлять вагоны в отстой и затруднять выход из него. К концу года противостояние с операторами только накалилось.