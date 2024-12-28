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Коммерсантъ FM
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Железные дороги уперлись в бюджет

Инвестпрограмма ОАО РЖД на 2025 год утверждена

Инвестпрограмма ОАО РЖД в 2025 году, хоть и слегка выросла относительно предварительных вариантов, до 890,9 млрд руб., на 40% уступает рекордным уровням уходящего года. Инвестиции в развитие Восточного полигона увеличатся до 116 млрд руб., основные средства по-прежнему пойдут на обновление пути и закупку подвижного состава. ОАО РЖД ожидает существенного роста долга, но планирует довольно высокую EBITDA, что сократит параметр долг/EBITDA до 3,3x. При этом монополия сообщает о высокой текучести кадров, потери которых за январь—ноябрь приблизились к 120 тыс. человек, и росте расходов на оплату труда.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ОАО РЖД сообщило, что совет директоров утвердил инвестпрограмму компании на 2025-й в объеме 890,9 млрд руб. Это чуть больше, чем сообщал «Ъ» в ноябре (см. «Ъ» от 24 ноября, 834 млрд руб.), но все еще существенно, на 40,3%, меньше, чем в текущем году, когда скорректированная инвестпрограмма составила 1492,3 млрд руб.

Относительно прошлой версии увеличены затраты на развитие Восточного полигона — до 116 млрд руб. вместо предыдущих 75 млрд руб. Провозная способность в 2025 году будет сохранена на прежнем уровне: 180 млн т — на Восточном полигоне, 125,1 млн — на подходах к портам Азово-Черноморского и 145,6 млн т — Северо-Западного бассейнов. Инвестиции в последние два направления будут небольшими (9 млрд и 10,2 млрд руб. соответственно). Предусмотрены относительно крупные расходы на развитие Центрального транспортного узла (67,2 млрд руб.) и строительство высокоскоростной магистрали Москва—Петербург (46 млрд руб.)

Как и ранее, 298,5 млрд руб. планируется направить на проекты обновления железнодорожной инфраструктуры.

В частности, 190 млрд руб. составит финансирование ремонта 4,5 тыс. км железнодорожного пути. На обновление подвижного состава будет направлено 257,2 млрд руб. В рамках этих средств планируется закупить 239 пассажирских вагонов на 32,6 млрд руб., в том числе 100 вагонов «Финист», 400 единиц тягового подвижного состава на 120,8 млрд руб., а также выполнить ремонт и модернизацию 655 пассажирских вагонов и 3305 секций локомотивов.

ОАО РЖД не отступает от намерения нарастить погрузку на 5% к уровню текущего года, до 1241,5 млн т за счет роста спроса на перевозки почти всей основной номенклатуры грузов. В частности, компания планирует существенно, на 8,7%, до 449,7 млн т, нарастить экспорт, причем по всем направлениям. Так, экспорт через Дальний Восток должен вырасти на 8,2%, до 166,2 млн т, на южном направлении — на 9,1%, до 123,6 млн т, через северо-запад — на 9%, до 159,9 млн т. Внутренние перевозки планируется увеличить на 2,9%, до 791,8 млн т. Грузооборот, как ранее писал «Ъ», должен увеличиться на 5,5% к 2024 году, до 3267 млрд тонно-км, что ниже, чем в 2023-м (3274,6 млрд).

Доходы от грузоперевозок по-прежнему ожидаются на уровне 3,01 трлн руб.

Расходы по этой статье вырастут на 12,6%, до 2,46 трлн руб. При этом ОАО РЖД отмечает высокий рост расходов на оплату труда. Как указывается в пояснительной записке к инвестпрограмме и финплану (есть у «Ъ»), за 11 месяцев 2024 года из ОАО РЖД уволилось 118,2 тыс. чел., в том числе по рабочим профессиям — 87,1 тыс. чел. «По отдельным ведущим профессиям, например монтеры пути, работники локомотивных бригад, составители поездов, электромонтеры СЦБ и др., вопрос стоит особенно остро (коэффициент выбытия составил 20% и более)»,— говорится в документе. Общий рост расходов на оплату труда в 2025 году составит 111,5 млрд руб. При этом, сказано в документе, даже в случае выделения необходимых средств на повышение конкурентоспособности заработной платы в ОАО РЖД соотношение заработной платы в 2025 году РЖД/Россия сократилось до 1,1 раза, тогда как в 2023-м показатель составлял 1,14, а экономически обоснованный уровень соотношения — 1,35.

Почему инвестпрограмму ОАО РЖД до 2030 года предлагали секвестрировать

В 2025 году ОАО РЖД ожидает существенного прироста кредитного портфеля по телу долга — на 860,2 млрд руб.— с увеличением его абсолютной величины на 30%, до 3,78 трлн руб., без учета бессрочных облигаций. «Кроме того, в 2025 году требуется рефинансирование порядка 1,1 трлн руб., таким образом, с учетом новых привлечений потребность в кредитных средствах составит около 2 трлн руб.»,— отмечается в пояснительной записке. Проценты к уплате вырастут на 391,2 млрд руб., или на 92%, до 819,2 млрд руб. Вместе с тем с учетом заложенной в финплан EBITDA на уровне 1139,7 млрд руб. соотношение долг/EBITDA планируется сократить с 3,5 до 3,3. Запланирована незначительная чистая прибыль на уровне 0,5 млрд руб.

Наталья Скорлыгина

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