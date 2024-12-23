Депрессию подлечат единой субсидией

Почти одновременно с перезапуском индивидуальных программ развития (ИПР) для десяти наиболее экономически депрессивных российских регионов правительство пересмотрело порядок доведения выделяемых на эти программы средств. Теперь деньги на развитие таким субъектам будет предоставлять Минэкономики через механизм единой субсидии — это должно упростить и ускорить исполнение программ на местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Правительство передало главе Минэкономики Максиму Решетникову контроль над деньгами для депрессивных регионов, ранее распределявшихся возглавляемым Антоном Силуановым Минфином

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Правительство передало главе Минэкономики Максиму Решетникову контроль над деньгами для депрессивных регионов, ранее распределявшихся возглавляемым Антоном Силуановым Минфином

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Правительство опубликовало постановление с изменениями в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика». Они касаются правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета регионам на реализацию их индивидуальных программ развития в 2025–2030 годах. Речь идет о десяти наиболее экономически депрессивных регионах РФ (в недавно обновленный правительством перечень вошли Чувашия, Республика Алтай, Марий Эл, Калмыкия, Тува, Адыгея, а также Псковская и Курганская области, Алтайский край и Хакасия, см. “Ъ” от 12 сентября).

Первый поток ИПР был запущен в 2020 году, на них из федерального бюджета в целом было выделено 50 млрд руб. В 2024 году реализация программ завершается, и, как отчиталось Минэкономики, их целевые показатели выполняются с опережением: создано более 16 тыс. рабочих мест (на 4% больше, чем должно быть по плану на конец года), привлечено 116 млрд руб. инвестиций (на треть больше). Все регионы показали динамику лучшую, чем в среднем по стране по показателям среднедушевого дохода, уровня бедности и безработицы.

Счетная палата, отметим, раннее оспорила вывод об эффективности ИПР: по ее мнению, улучшение ситуации в бедных регионах началось до старта программ, а малый объем финансирования не позволяет соотнести результаты с их реализацией, см. “Ъ” от 30 января). На это в Минэкономики ответили, что ИПР не заменили собой нацпроекты и госпрограммы, «но помогли создать синергетический эффект, стали "усилителем", а в ряде случаев — "ускорителем" реализации проектов».

С 2025 года программы ИПР будут перезапущены, и принятое постановление трансформирует механизм доведения выделяемых центром средств (по 1 млрд руб. на субъект РФ в год). Ранее деньги в рамках ИПР в пределах установленного государством лимита доводились министерствами в составе «иных межбюджетных трансфертов». Теперь ответственным за финансирование ИПР назначено Минэкономики, которое будет доводить деньги до депрессивных регионов уже в составе единой субсидии. Такое изменение ускорит получение средств и позволит регионам реализовывать мероприятия в рамках ИПР, уже начиная с января 2025 года. Выделяемые по программам деньги должны пойти на повышение уровня благосостояния граждан и инвестиционной привлекательности региональных проектов, на развитие обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры, туризма и других сфер.

Изменения должны показать, что ИПР являются пластичным инструментом. Ранее Минэкономики уже корректировало подход к программам: например, в список критериев для получения средств были включены уровни налоговых и неналоговых поступлений, а также бюджетной обеспеченности — дополнительно к таким показателям, как уровень бедности в регионе, инвестиции в основной капитал на душу населения, показатели безработицы и среднедушевых доходов.

Анна Королева