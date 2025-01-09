TMZ: дом актрисы Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе полностью сгорел при пожаре

В Малибу (штат Калифорния) полностью сгорел дом телеведущей, актрисы и модели Пэрис Хилтон, однако она не проживала там на постоянной основе. Об этом сообщил портал TMZ, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, пожар уничтожил все находившееся в доме имущество. «У меня разбито сердце, это не передать словами. Сидеть с семьей, смотреть новости и видеть в прямом эфире, как наш дом в Малибу сгорает дотла,— это то, что никто и никогда не должен испытывать»,— отреагировала на случившееся Пэрис Хилтон.

В округе Лос-Анджелес площадь пожаров превысила 10,8 тыс. га. Президент США Джо Байден отменил поездку в Италию и объявил в штате режим чрезвычайной ситуации. В результате пожаров погибло не менее пяти человек, уничтожено более 1 тыс. строений. Свыше 175 тыс. жителей остались без электричества.

В округе Лос-Анджелес в связи с ЧП проводится обязательная эвакуация десятков тысяч жителей. В зоне эвакуации находится резиденция вице-президента США Камалы Харрис. Ситуация осложняется сильным ветром и нехваткой работоспособных гидрантов. Консультационная компания AccuWeather подсчитала, что ущерб от стихийного бедствия составит $52–57 млрд.