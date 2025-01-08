Дональд Трамп опубликовал карты США с присоединенной Канадой

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Канада и Соединенные Штаты Америки представляют собой единое государство и окрашены в цвета американского флага. Изображение он разместил на странице в соцсети Truth Social.

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Впоследствии республиканец представил еще одно изображение США с Канадой в качестве одного из штатов. На этот раз на всей «объединенной» территорией размещена надпись «Соединенные Штаты».

Ранее политик неоднократно высказывался о том, что многие канадцы, по его мнению, желают присоединения своей страны к Соединенным Штатам. Господин Трамп считает, что подобное объединение обеспечило бы Канаде экономическую выгоду и защиту от внешних угроз, которые республиканец связал с «российскими и китайскими кораблями».

В ноябре прошлого года он предложил ввести пошлину 25% на товары из Канады и Мексики, если страны не решат проблемы с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. 25 декабря Дональд Трамп пообещал Канаде более чем двукратное снижение налогов, если она согласится стать очередным американским штатом.

Вчера на фоне анонсированной канадским премьером Джастином Трюдо отставки он снова повторил предложение об объединении. Господин Трюдо ответил, что на это «нет ни малейшего шанса».

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональда Трампа обуял захватнический дух».