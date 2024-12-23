Дональда Трампа обуял захватнический дух

Избранный президент США Дональд Трамп нашел новый повод для эпатажа международной общественности. Он предположил, что США могут вернуть себе Панамский канал, переданный в полное распоряжение правительству Панамы еще в 1999 году. Будущий глава Белого дома обозначил две причины для такого неординарного шага: несправедливые, по его мнению, сборы за проход американских судов и риск попадания канала «в чужие руки», то есть к Китаю. В Панаме с этими доводами предсказуемо не согласились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Панамский канал

Фото: Matias Delacroix / AP Панамский канал

Фото: Matias Delacroix / AP

Тема Панамского канала занимала избранного президента США Дональда Трампа все выходные. В субботу вечером будущий глава Белого дома написал на своей платформе Truth Social, что Соединенные Штаты могут потребовать возвращения канала под свой контроль, поскольку Панама управляет этим важнейшим водным путем неприемлемым для них образом. И вскоре практически слово в слово огласил эти обвинения на встрече со своими сторонниками-консерваторами в Аризоне.

«Сборы, взимаемые Панамой, крайне несправедливы. Этот грабеж нашей страны немедленно прекратится»,— то ли пригрозил, то ли пообещал он.

При этом конкретных данных о том, сколько Штаты платят за пользование Панамским каналом и почему цена неприемлема, Дональд Трамп не привел.

После этого без пяти минут американский президент заявил, что не позволит каналу попасть в чужие руки — а именно к Китаю. «Это (передача управления каналом в руки Панамы.— “Ъ”) было сделано не для пользы других, а просто в знак сотрудничества между нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам, полностью и без вопросов»,— сказал Дональд Трамп.

После мероприятия он опубликовал на сайте Truth Social изображение американского флага, развевающегося над узким водным проходом, с комментарием: «Добро пожаловать в канал Соединенных Штатов!».

Панамский канал, соединяющий Тихий океан с Карибским морем и Атлантическим океаном, был построен США к 1914 году. Штаты обязались платить Панаме часть доходов, получаемых от эксплуатации этого водного пути, а также гарантировали нейтралитет канала. Долгие десятилетия регион, известный как зона Панамского канала, находился под управлением Вашингтона, а к его жителям даже применялись американские законы. В 1977 году администрация Джимми Картера подписала два договора с военным диктатором Панамы Омаром Торрихосом, согласно которым Панама должна была получить контроль над жизненно важным судоходным каналом к 1999 году, а США сохраняли за собой право защищать канал от любой угрозы его нейтралитету. На сегодняшний день пропускная способность Панамского канала составляет до 14 тыс. судов в год, на него приходится до 3% всех мировых морских перевозок. Это приносит Управлению Панамского канала, независимому панамскому правительственному агентству, доходы в размере почти $5 млрд (данные за последний финансовый год). США при этом являются крупнейшими «клиентами» канала, за ними следуют Китай и Япония. При этом дочерняя компания гонконгской фирмы CK Hutchison Holdings уже давно управляет двумя портами, расположенными на Карибском и Тихоокеанском входах в канал. Очевидно, на этом факте и строились утверждения Дональда Трампа о «китайской угрозе» Панамскому каналу. При этом Китай не контролирует и не управляет каналом и не предпринимал в последние годы никаких поползновений по его покупке или расширению своего присутствия в Панаме.

Тирады Дональда Трампа не могли остаться без ответа со стороны того, кому они отчасти и были адресованы,— панамского лидера. В воскресенье президент Хосе Рауль Мулино решительно дал понять, что Панамский канал ни при каких условиях не перейдет обратно в собственность США. «Договоры Торрихоса—Картера 1977 года предусматривали роспуск бывшей зоны канала, признание суверенитета Панамы и полную передачу канала Панаме»,— расставил он все точки над i на своей странице в соцсети Х. И добавил, что каждый квадратный метр канала уже четверть века принадлежит исключительно Панаме.

Впрочем, Дональд Трамп решил оставить последнее слово за собой. «Это мы еще посмотрим»,— написал он в соцсети Truth Social в ответ на пост панамского президента.

Посягательство на Панамский канал, пусть пока лишь словесное, стало не единственной территориальной претензией 47-го президента США.

В минувшее воскресенье, объявляя о назначении нового посла в Данию, Дональд Трамп высказал заинтересованность в покупке автономной датской территории Гренландии, о чем он уже говорил во время пребывания на посту президента в 2017–2021 годах. «В целях национальной безопасности и свободы во всем мире США считают, что владение и контроль над Гренландией — это абсолютная необходимость»,— написал он в Truth Social. Датские власти, однако, еще несколько лет назад с гневом отвергли эту идею.

Напомним, в начале декабря будущий глава Белого дома успел на словах «присоединить» к США Канаду. Встречаясь с канадским премьер-министром Джастином Трюдо, Дональд Трамп пригрозил ему ввести ввозные пошлины в размере 25% на все канадские товары уже в день своей инаугурации 20 января, если Оттава не сможет решить проблему нелегальной миграции и контрабанды наркотиков. В ответ Джастин Трюдо возразил, что столь кардинальное повышение тарифов будет губительным для канадской экономики. В свою очередь, американский политик предложил взять Канаду под свое управление, сделав ее 51-м штатом Америки, а Джастина Трюдо назначить губернатором.

Наталия Портякова