На акции протеста в Тбилиси задержали шесть человек

Правоохранительные органы Грузии задержали шесть участников акции протеста в центре Тбилиси. На их имена составили протоколы об административном правонарушении, после этого всех граждан выпустили, сообщили в пресс-службе МВД страны, заявление ведомства передало «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jerome Gilles / NurPhoto / AFP Фото: Jerome Gilles / NurPhoto / AFP

Уточняется, что акция протеста началась на проспекте Руставели после того, как бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула резиденцию. Правоохранители требовали от демонстрантов не перекрывать проезжую часть, из-за чего началась потасовка. О пострадавших в результате столкновения не сообщается.

Срок полномочий Саломе Зурабишвили истек сегодня, 29 декабря. Выступая перед своими сторонниками, она заявила, что покинет президентский дворец, но продолжает считать себя единственным легитимным главой государства. До этого госпожа Зурабишвили говорила, что не намерена покидать дворец. В парламенте Грузии официально вступил в должность главы государства Михаил Кавелашвили.

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