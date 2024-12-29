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Коммерсантъ FM
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На акции протеста в Тбилиси задержали шесть человек

Правоохранительные органы Грузии задержали шесть участников акции протеста в центре Тбилиси. На их имена составили протоколы об административном правонарушении, после этого всех граждан выпустили, сообщили в пресс-службе МВД страны, заявление ведомства передало «РИА Новости».

Фото: Jerome Gilles / NurPhoto / AFP

Фото: Jerome Gilles / NurPhoto / AFP

Уточняется, что акция протеста началась на проспекте Руставели после того, как бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула резиденцию. Правоохранители требовали от демонстрантов не перекрывать проезжую часть, из-за чего началась потасовка. О пострадавших в результате столкновения не сообщается.

Срок полномочий Саломе Зурабишвили истек сегодня, 29 декабря. Выступая перед своими сторонниками, она заявила, что покинет президентский дворец, но продолжает считать себя единственным легитимным главой государства. До этого госпожа Зурабишвили говорила, что не намерена покидать дворец. В парламенте Грузии официально вступил в должность главы государства Михаил Кавелашвили.

О политической ситуации в стране — в материале «Ъ» «Грузия войдет в новый год с двумя президентами».

Фотогалерея

У парламента Грузии после инаугурации Кавелашвили началась акция протеста

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Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Daro Sulakauri

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

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Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Фото: Reuters / Daro Sulakauri

Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP

Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

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