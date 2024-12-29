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Коммерсантъ FM
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Михаил Кавелашвили вступил в должность президента Грузии

Победивший на выборах Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии. В здании парламента, где проходит церемония инаугурации, господин Кавелашвили произнес торжественную клятву, после чего прозвучал гимн Грузии.

Выборы президента Грузии прошли 14 декабря. Впервые в истории страны главу государства определяла избирательная коллегия из 300 парламентариев и депутатов, которая на 75% состояла из членов партии «Грузинская мечта». Михаил Кавелашвили, который баллотировался от «Грузинской мечты», был единственным кандидатом на пост президента. Его поддержали 224 голосовавших.

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Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

Фото: кадр видео @GeorgianDreamOfficial

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили поздравляет нового президента Грузии Михаила Кавелашвили

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили поздравляет нового президента Грузии Михаила Кавелашвили

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

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Михаил Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии

Фото: кадр видео @GeorgianDreamOfficial

Основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили поздравляет нового президента Грузии Михаила Кавелашвили

Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool

Михаилу Кавелашвили 53 года. Он бывший футболист, был нападающим сборной Грузии, а также игроком тбилисского «Динамо», «Манчестер Сити и «Спартак-Алании». Завершил футбольную карьеру в 2006 году. В 2016 и 2020 годах избирался в парламент Грузии от партии «Грузинская мечта». В 2022 году господин Кавелашвили и еще два депутата покинули партию, обвинив США в «обострении политического фона» и «искусственном создании революционного настроя» в Грузии.

На президентском посту Михаил Кавелашвили сменил Саломе Зурабишвили, которая стала главой государства в 2018 году. Госпожа Зурабишвили не признала победу ни «Грузинской мечты», ни Михаила Кавелашвили. Сегодня, 29 декабря, в день инаугурации господина Кавелашвили, она согласилась покинуть президентский дворец, но заявила, что остается единственным легитимным главой государства.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Грузия войдет в новый год с двумя президентами».

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