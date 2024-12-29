Саломе Зурабишвили согласилась покинуть президентский дворец

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец после того, как в должность вступит избранный глава государства Михаил Кавелашвили. Выступая перед своими сторонниками, госпожа Зурабишвили сказала, что считает себя единственным легитимным главой государства. Она отметила, что, покидая президентский дворец, забирает с собой «легитимность и флаг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саломе Зурабишвили у президентского дворца в Тбилиси

Фото: Александр Патрин / ТАСС Саломе Зурабишвили у президентского дворца в Тбилиси

Фото: Александр Патрин / ТАСС

«Ничего не изменится, буду я в резиденции или нет. Эта президентская резиденция была символом, пока здесь находилась президент, которая была легитимной. Я остаюсь единственным легитимным президентом Грузии»,— сказала Саломе Зурабишвили.

В это же время в президентском дворце проходит церемония инаугурации избранного главы государства Михаила Кавелашвили. Он произнес слова торжественной клятвы, после чего прозвучал гимн Грузии.

Госпожа Зурабишвили ранее отказывалась покидать резиденцию главы государства. Она не признала итоги прошедших в стране президентских и парламентских выборов. 14 декабря в Грузии состоялись выборы президента, в которых участвовал единственный кандидат — бывший футболист Михаил Кавелашвили. Впервые нового президента избрала коллегия выборщиков.

О политической ситуации в стране — в материале «Ъ» «Грузия войдет в новый год с двумя президентами».