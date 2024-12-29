Зурабишвили отказалась покидать резиденцию президента в ночь перед инаугурацией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что проведет ночь на 29 декабря в резиденции главы государства. Сегодня на 11:00 по местному времени (10:00 по московскому) запланирована инаугурация нового президента Михаила Кавелашвили.

«Приветствую вас из дворца Орбелиани. Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь. Завтра в 10 часов утра жду вас у дворца Орбелиани, и отсюда расскажу, каким будет завтрашний день»,— сказала госпожа Зурабишвили в видеообращении (цитата по «РИА Новости»). Она призвала сторонников прийти к резиденции за час до инаугурации.

Саломе Зурабишвили не признала итогов парламентских выборов 26 октября. По официальным данным, победила правящая партия «Грузинская мечта». В середине декабря был избран новый президент — кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Впервые нового президента избрала коллегия выборщиков.

О политической ситуации в стране — в материале «Ъ» «Грузия войдет в новый год с двумя президентами».