У парламента Грузии после инаугурации Кавелашвили началась акция протеста

В Тбилиси после официального вступления Михаила Кавелашвили в должность президента Грузии началась акция протеста. Митингующие собрались у резиденции президента, после чего переместились к зданию парламента. Это 32-й день протестных акций в Грузии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool Фото: Reuters / Daro Sulakauri Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Следующая фотография 1 / 10 Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP Фото: Zurab Tsertsvadze / AP Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool Фото: Reuters / Irakli Gedenidze/Pool Фото: Reuters / Daro Sulakauri Фото: Giorgi Arjevanidze / AFP Фото: Zurab Tsertsvadze / AP

Саломе Зурабишвили, срок президентских полномочий которой сегодня, 29 декабря, истек, покинула президентский дворец. «Это здание было символом, пока здесь находился законный президент. Я несу легитимность, я несу флаг, я несу то, чему вы доверяете. Я хочу, чтобы мы вместе подумали о том, что такое легитимность. Там, где нет доверия людей, не может быть и легитимности»,— сказала она, выступая перед митингующими (цитата по Formula).

Перед зданием парламента протестующие стали показывать красные карточки. Так они выражали несогласие с назначением Михаила Кавелашвили на должность главы государства (в прошлом господин Кавелашвили был футболистом).

Выборы президента Грузии прошли 14 декабря. В голосовании впервые участвовала только коллегия из 300 выборщиков, большинство в которой составляли представители правящей партии «Грузинская мечта». Михаил Кавелашвили был единственным кандидатом. Саломе Зурабишвили называла выборы нелегитимными и отказывалась покидать свой пост.

Подробнее о ситуации в стране — в материале «Ъ» «Грузия войдет в новый год с двумя президентами».