Главы МИД России и Азербайджана обсудили расследование крушения самолета AZAL

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре подтвердили, что обеспечить тщательное расследование причин катастрофы — это необходимость для государств. Главы ведомств обсудили, как будут развиваться события, связанные с крушением пассажирского самолета Azerbaijan Airlines и расследованием произошедшего, следует из пресс-релиза МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Также главы внешнеполитических ведомств выразили соболезнования семьям погибших и пожелали выздоровления тем, кто пострадал при крушении. Собеседники подчеркнули, что нужно принять меры, чтобы не допустить подобных катастроф в будущем. Помимо этого руководители министерств обменялись мнениями о предстоящих российско-азербайджанских контактах.

Сегодня, 28 декабря, Владимир Путин позвонил по телефону главам Азербайджана и Казахстана. Господин Путин в разговоре с Ильхамом Алиевым извинился за произошедшее с лайнером. С президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым господин Путин поговорил о том, что к расшифровке «черных ящиков» привлекут экспертов из России, Азербайджана и Бразилии.

Катастрофа с самолетом Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. В результате крушения погибли 38 человек из 67, находившихся на борту. Министр Азербайджана заявлял, что обломки лайнера и показания очевидцев дают возможность полагать, что причиной катастрофы было «внешнее вмешательство».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».