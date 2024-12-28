Путин позвонил Токаеву в связи с крушением самолета AZAL

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств обменялись соболезнованиями по поводу крушения лайнера Azerbaijan Airlines под Актау.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин (справа) и Касым-Жомарт Токаев в Казахстане в 2023 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин (справа) и Касым-Жомарт Токаев в Казахстане в 2023 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Из разговора следует, что казахстанская правительственная комиссия, которая занимается расследованием катастрофы, привлечет к расшифровке «черных ящиков» экспертов из России, Азербайджана и Бразилии, пишет пресс-служба Кремля. Лидеры стран будут в постоянном контакте как по вопросам, связанных с крушением, так и по темам российско-казахстанских отношений.

Крушение было не единственной темой, которую обсудили главы государств. Президент Казахстана выразил благодарность господину Путину за гостеприимство, которое проявила российская сторона во время неформального саммита СНГ и в ходе проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Катастрофа с самолетом Azerbaijan Airlines произошла 25 декабря. В результате крушения погибли 38 человек из 67, находившихся на самолете. Министр Азербайджана заявлял, что обломки лайнера и показания очевидцев дают возможность полагать, что причиной катастрофы было «внешнее вмешательство».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Внешнее воздействие».