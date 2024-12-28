Путин позвонил Алиеву и принес извинения за инцидент с самолетом AZAL

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время встречи в рамках Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время встречи в рамках Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России»,— сообщили в пресс-службе Кремля. Президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал здоровья пострадавшим. Главы государств разговаривали о том, что самолет, который следовал по расписанию, не раз пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. Однако в это же время российские ПВО отражали атаки украинских БПЛА на столицу Чечни, Моздок и Владикавказ, — говорится в сообщении.

В Грозном находятся два представителя генпрокуратуры Азербайджана. Они работают с сотрудниками генеральной прокуратуры РФ и СКР.

Катастрофа произошла 25 декабря. Лайнер Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку—Грозный, но, как сообщалось ранее, его перенаправили на подлете к столице Чечни из-за тумана. Лайнер развернулся и подал сигнал бедствия в связи с отказом системы управления. Экипаж запросил аварийную посадку в Актау, но не долетел до взлетно-посадочной полосы. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 находившихся в самолете. В Азербайджане заявляли, что обломки лайнера и показания очевидцев дают возможность полагать, что причиной крушения самолета было «внешнее вмешательство».

Подробнее — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».