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Коммерсантъ FM
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Путин позвонил Алиеву и принес извинения за инцидент с самолетом AZAL

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудили крушение самолета Azerbaijan Airlines под Актау.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время встречи в рамках Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время встречи в рамках Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) и президент России Владимир Путин (справа) во время встречи в рамках Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2022 году

Фото: пресс-служба президента РФ

«Владимир Путин принес свои извинения в связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России»,— сообщили в пресс-службе Кремля. Президент выразил соболезнования семьям погибших и пожелал здоровья пострадавшим. Главы государств разговаривали о том, что самолет, который следовал по расписанию, не раз пытался зайти на посадку в аэропорт Грозного. Однако в это же время российские ПВО отражали атаки украинских БПЛА на столицу Чечни, Моздок и Владикавказ, — говорится в сообщении.

В Грозном находятся два представителя генпрокуратуры Азербайджана. Они работают с сотрудниками генеральной прокуратуры РФ и СКР.

Катастрофа произошла 25 декабря. Лайнер Azerbaijan Airlines выполнял рейс Баку—Грозный, но, как сообщалось ранее, его перенаправили на подлете к столице Чечни из-за тумана. Лайнер развернулся и подал сигнал бедствия в связи с отказом системы управления. Экипаж запросил аварийную посадку в Актау, но не долетел до взлетно-посадочной полосы. В результате катастрофы погибли 38 человек из 67 находившихся в самолете. В Азербайджане заявляли, что обломки лайнера и показания очевидцев дают возможность полагать, что причиной крушения самолета было «внешнее вмешательство».

Подробнее — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».

Фотогалерея

Авиакатастрофа в Актау

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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Спасательные службы на месте крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау, Казахстан

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Часть самолета производства Embraer E-190, потерпевшего крушение 25 декабря

Фото: Иса Таженбаев / ТАСС

Работники чрезвычайных служб на месте авиакатастрофы

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Спасательные службы на месте крушения Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

Место крушения пассажирского лайнера «Азербайджанских авиалиний» недалеко от аэропорта Актау

Фото: Reuters / Azamat Sarsenbayev

По предварительным данным, в катастрофе выжили 25 из 67 человек, находившихся на борту самолета

Фото: Кадр из видео очевидца

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: Azamat Sarsenbayev / AP

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

Обломки хвостовой части самолета Embraer E-190 «Азербайджанских авиалиний»

Фото: МЧС Казахстана

Сотрудники спасательных служб Казахстана на месте катастрофы

Фото: МЧС Казахстана

Пожарные на месте крушения самолета Embraer E-190

Фото: МЧС Казахстана

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