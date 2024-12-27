Азербайджанский министр: обломки самолета AZAL говорят о внешнем вмешательстве

Обломки самолета и показания очевидцев дают возможность полагать, что причиной крушения самолета AZAL, разбившегося недалеко от казахстанского Актау, было внешнее вмешательство. Такое заявление сделал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

По словам чиновника, президент Азербайджана Ильхам Алиев приказал создать специальную комиссию для изучения обстоятельств аварии. Члены комиссии уже прибыли в Актау, где осмотрели место происшествия и встретились с пострадавшими.

Министр отметил, что выжившие пассажиры и бортпроводники сообщили о звуках взрывов. Он также обратил внимание, что при анализе траектории полета самолета можно увидеть, что судно изменило курс на Актау через Махачкалу. «Следствие установит, по какой причине пилот принял решение об аварийной посадке. Также предстоит прояснить вопрос с отключением GPS на борту самолета»,— сообщил чиновник (цитата по Report).

Рашад Набиев скептически отнесся к версии о взрыве на борту кислородного баллона: «Мы считаем, что необходимо проверить достоверность этой информации, так как она предоставлена заинтересованной стороной. Вместе с тем факты, такие как звуки взрывов, доносившиеся снаружи самолета, опровергают эту версию»,— заявил министр.

Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку—Грозный разбился 25 декабря. Погибли 38 человек, в том числе 7 граждан России.

Подробнее о крушении — в материале «Ъ» «Интернациональная катастрофа».