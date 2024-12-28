Аэропорт Казани возобновил работу после четырехчасового перерыва

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая возобновил прием и отправку рейсов с 10:05 по московскому времени. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Аэропорт приостановил свою работу с 6:00 по московскому времени из-за введенных временных ограничений, направленных на обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. В период приостановки работы три рейса из Томска, Сургута и Кемерово были перенаправлены в аэропорт Бегишево в Нижнекамске.

Это уже четвертый случай приостановки работы аэропорта Казани за последнюю неделю. Ранее аэропорт был закрыт в субботу, 21 декабря, когда Казань подверглась атаке беспилотников, повредивших жилые дома в трех районах города. Тогда аэропорт не работал в течение полдня. Ограничения также вводились 25 и 27 декабря.

Анар Зейналов