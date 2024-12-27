Аэропорт Казани приостановил работу

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Временные ограничения введены с 06:00 по московскому времени. Также с 05:00 временные ограничения были введены на работу аэропорта Сочи. Ограничения вводились также на аэропорты Астрахани и Волгограда, но с 06:40 они были сняты.

В прошлый раз казанский аэропорт закрывали 25 декабря, тогда причиной введенных ограничений также назвали обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов и 21 декабря после атаки БПЛА в Казани.

РИА Новости сообщают, что за ночь силы ПВО уничтожили 13 украинских дронов над территорией РФ. Из них 5 беспилотников были сбиты над Брянской областью, 3 – над Курской областью, по 2 – над Белгородской и Тульской областями, и 1 – над Астраханской областью.

Влас Северин