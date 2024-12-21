Аэропорт Казани приостановил работу на фоне атак БПЛА

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщила Росавиация. Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня утром, 21 декабря, Минобороны сообщило об уничтожении одного БПЛА над Татарстаном. По данным мэрии Казани, в городе произошли пожары в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском. СМИ пишут, что беспилотники врезались в два многоэтажных ЖК и пятиэтажку.

Информации о пострадавших нет. На одно из мест атаки БПЛА прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.