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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Казани приостановил работу на фоне атак БПЛА

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщила Росавиация. Уточняется, что ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Сегодня утром, 21 декабря, Минобороны сообщило об уничтожении одного БПЛА над Татарстаном. По данным мэрии Казани, в городе произошли пожары в домах в трех районах — Советском, Кировском и Приволжском. СМИ пишут, что беспилотники врезались в два многоэтажных ЖК и пятиэтажку.

Информации о пострадавших нет. На одно из мест атаки БПЛА прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов.

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