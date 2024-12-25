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В Казани временно закрыли аэропорт

Международной аэропорт Казани временно закрыли. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В Казани временно закрыли аэропорт

В Казани временно закрыли аэропорт

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В Казани временно закрыли аэропорт

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В сообщении не уточняется время, когда начались ограничения. Причиной закрытия аэропорта назвали обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Казани закрывали 21 декабря после атаки БПЛА в Казани.

UPD: ограничения на работу воздушной гавани сняли.

Диана Соловьёва

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