Международной аэропорт Казани временно закрыли. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани временно закрыли аэропорт

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани временно закрыли аэропорт

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. В сообщении не уточняется время, когда начались ограничения. Причиной закрытия аэропорта назвали обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— говорится в сообщении.

Ранее аэропорт Казани закрывали 21 декабря после атаки БПЛА в Казани.

UPD: ограничения на работу воздушной гавани сняли.

Диана Соловьёва