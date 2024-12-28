С 6:00 по московскому времени Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая временно прекратил прием и отправку рейсов. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аэропорт Казани приостановил работу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Аэропорт Казани приостановил работу

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) с 06:00 МСК временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — говорится в сообщении.

«С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний и работники аэропорта в соответствии с Федеральными авиационными правилами (ФАП-82)», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

В последний раз казанский аэропорт закрывали вчера, 27 декабря. Тогда причиной введенных ограничений также называли обеспечение безопасности полетов гражданских воздушных судов. Ограничения вводились с 06:00 по московскому времени. Спустя четыре часа аэропорт возобновил работу. Кроме того, ограничения вводились на работу аэропортов в Астрахани, Волгограде и Сочи.

Анар Зейналов