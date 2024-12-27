В Госдуму внесли законопроект о запрете рекламы с пропагандой многоженства

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в ГД законопроект, запрещающий рекламу в России, в которой содержится пропаганда многоженства. Также предлагается обязать владельцев сайтов выявлять информацию, пропагандирующую многоженство, следует из опубликованного документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В пояснительной записке отмечается, что Россия — светское государство, которое рассматривает традиционные ценности как основу общества и возможность защищать и укреплять суверенитет. Сохранение и укрепление традиционных ценностей является частью государственной политики в России. В частности, одним из аспектов сохранения этих ценностей авторы законопроекта считают защиту института брака как «союза мужчины и женщины».

«Пропаганда многоженства не соответствует политике государства, всецело направленной на сохранение традиционных ценностей и противодействие распространению деструктивной идеологии…. Российское законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов»,— подчеркивается в пояснительной записке.

19 декабря Духовное управление мусульман (ДУМ) России приняло фетву, разрешающую заключать до четырех религиозных браков. Против фетвы высказались члены Совета по правам человека, заявившие о противоречии решения ДУМ российскому законодательству. 23 декабря Генпрокуратура направила в ДУМ предписание, согласно которому фетва нарушает Семейный кодекс. После этого управление отозвало фетву.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».