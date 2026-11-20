Станцию метро «Сокольники» в Москве закрывали по требованию полиции
Станцию «Сокольники» Сокольнической линии московского метро закрывали на вход и выход пассажиров по требованию полиции. Об этом сообщила пресс-служба столичного дептранса.
На вход и выход были закрыты выходы 1-2, для прохода на станцию «Сокольники» пассажирам рекомендовали пользоваться выходами 3-5. По состоянию на 15:10 мск станция возобновила работу в штатном режиме.
Официально причины закрытия выходов не раскрываются. Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что у входа на станцию стояли полицейские и автомобиль с надписью «инженерно-саперное отделение». По словам собеседника канала, сотрудники метро говорили, что станцию затопило. Позднее «Осторожно, новости» обновили сообщение: в пост добавили информацию, что выходы закрывали «из-за бесхозного предмета».