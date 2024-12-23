Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ после фетвы о многоженстве

В Духовное управление мусульман (ДУМ) России направлено прокурорское представление из-за заключения (фетвы) о многоженстве, сообщили «Ъ» в Генпрокуратуре. Как рассказал источник, близкий к надзорному ведомству, в документе речь идет о том, что фетва нарушает положения Конституции, Семейного кодекса, а также федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях». Председателю ДУМ Равилю Гайнутдину предложено устранить нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Равиль Гайнутдин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Равиль Гайнутдин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На прошлой неделе совет улемов (ученых-богословов) ДУМ России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отмечал, что это допускается, если жена не может или не хочет рожать ребенка, а также в случае «сексуальной несовместимости» супругов. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва защищает вдов и сирот погибших на спецоперации, а также не нарушает светское законодательство.

Против фетвы высказались члены Совета по правам человека (СПЧ). По их мнению, «религиозное многожество» ничем не отличается от обычного. Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что начал готовить обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой дать правовую оценку заявления муфтия Москвы.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».

Николай Сергеев