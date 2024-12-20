Брака много не бывает

В президентском Совете по правам человека (СПЧ) назвали позицию Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ относительно легальной возможности в России многоженства «вызовом государственной и правовой системам». Накануне Совет улемов, отметив рост религиозных браков со второй, третьей и четвертой женой, выпустил фетву о том, в каких случаях мужчина может себе это позволить. Эксперт полагает, что таким образом мусульманское духовенство «пытается войти в дискуссию о рождаемости, борьбе с абортами, предложив свое решение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

В пятницу, 20 декабря заместитель председателя ДУМ РФ Ильдар Аляутдинов опубликовал текст фетвы (богословского заключения), посвященной проблематике «многоженства в мусульманском сообществе России». Накануне ее принял Совет улемов — совещательный орган при ДУМ РФ для решения научно-богословских вопросов. Богословы при этом отмечают «злободневность вопроса о многоженстве», связанную с ростом числа религиозных браков со второй, третьей и четвертой женой.

Так, согласно документу, считается «возможным заключение мужчиной, уже состоящим в браке, никаха (религиозный брак в исламе.— “Ъ”) с другой женщиной».

Впрочем, право на многоженство, говорится в фетве, у мужчины появляется лишь в ряде случаев: когда супруга неспособна родить ребенка «по состоянию здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или по иным объективным причинам» (речь идет, например, о нежелании супруги рожать, «сексуальной несовместимости» супругов, а также когда мужчина хочет «оказать социальную и материальную поддержку одинокой женщине и ее детям»). В любом случае, необходимо «справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам». Под этим понимается «равноценное материальное обеспечение всех жен», предоставление для каждой отдельного жилья, а также «проведение мужем со всеми женами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности».

Строго говоря, с исламской точки зрения фетва о многоженстве не нужна — большинству и так понятно, что ислам допускает его, обращает внимание ведущий научный сотрудник Центра евроазиатских исследований и Института международных исследований МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов. При этом порой фетвы от разных муфтиев друг другу противоречат, продолжает господин Ярлыкапов: один муфтий может разрешить, другой — запретить. Последний раз подобные споры среди исламского духовенства вызвала фетва о запрете на ношение никаба — ряд кавказских муфтиятов поддержал соответствующее решение ДУМ Дагестана, тогда как ДУМ РФ документ раскритиковало (см. “Ъ” от 4 июля 2024 года).

«Мне кажется, что фетвой о многоженстве ДУМ пытается войти в дискуссию о рождаемости, борьбе с абортами, предложив свое решение»,— предположил ученый.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов назвал решение ДУМ РФ «вызовом государственной и правовой системам». Господин Кабанов с коллегами по СПЧ, по его словам, начал готовить «правовое обоснование для запроса на имя генпрокурора РФ с просьбой провести тщательную проверку законности заявления заместителя председателя ДУМ РФ, муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова». Впрочем, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил “Ъ”, что решение господина Кабанова не является «централизованным». «Кирилл Кабанов предложил серьезно обсудить эту ситуацию. Никаких решений пока нет»,— пояснил господин Фадеев.

Религиозные предписания не могут подменять российское законодательство о браке, напоминает заместитель президента гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян. По его словам, в адвокатской практике встречались дела, когда «религиозный брак», в который женщина искренне верила как в законный, спустя годы оборачивался для нее проблемами — «например, невозможностью разделить совместно нажитое имущество, записанное на супруга».

Эмилия Габдуллина