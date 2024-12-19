Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии равного отношения мужа ко всем женам, сообщил зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Аляутдинов

Фото: ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов

Фото: ДУМ Москвы

«Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей»,— сказал он «РИА Новости».

Совет улемов ДУМ РФ днем опубликовал пост в Telegram об итогах своего заседания. В посте указано, что на заседании была принята фетва о проблематике многоженства в мусульманском сообществе России, но не раскрывалось решение совета улемов. Также отмечается, что в разработке фетвы помимо богословов участвовали и юристы, а заключение будет включать в себя рекомендации для имама, молодоженов и форму брачного договора. Сама фетва пока не опубликована.

В действующем законодательстве России не существует наказания за многоженство, однако, согласно ст. 14 Семейного кодекса, в брак не может вступать лицо, находящееся в другом зарегистрированном браке. Председатель Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина также заявила сегодня «Газете.Ru», что многоженство нарушает традиционные ценности и может обречь детей на нищету и отсутствие образования.