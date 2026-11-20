Захарова: Грузия не предлагала восстановить дипотношения с Россией
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о позиции Тбилиси по восстановлению дипломатических отношений с Москвой. «Грузинская сторона с подобной инициативой не обращалась»,— сказала она.
Прямой диалог двух стран возобновился 19 ноября: в Минске переговоры провели замглавы МИД РФ Михаил Галузин и спецпредставитель грузинского премьера по связям с Россией Георгий Зурабашвили. Они обсудили двусторонние связи, включая торговлю, экономику и культурно-гуманитарное сотрудничество. По ряду вопросов достигнуты договоренности, контакты в этом формате продолжатся.
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, комментируя встречу 19 ноября, призвала решать проблемные вопросы с Россией через диалог. Она сочла важным своевременно провести переговоры и без промедления приступить к обсуждению тем, жизненно важных для страны и ее граждан.
Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2008 году после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Консульские отношения при этом сохранились. С 2009 года секция интересов России работает при посольстве Швейцарии в Тбилиси; при швейцарском посольстве в Москве создана секция интересов Грузии.