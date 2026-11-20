Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой в 2008 году после признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Консульские отношения при этом сохранились. С 2009 года секция интересов России работает при посольстве Швейцарии в Тбилиси; при швейцарском посольстве в Москве создана секция интересов Грузии.