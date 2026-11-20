«У разных видов одиночества свои цифровые следы»
Анна Кулецкая — о признаках потерянности в сети
0:00
0:00
Фотографии пестрят вечеринками, поездками и встречами с друзьями. А вечером хочется с кем-то поговорить, но непонятно, кому написать. Одиночество вполне уживается с насыщенной лентой в соцсетях, выяснили американские ученые. Для этого 400 студентов из США добровольно поделились архивами своих аккаунтов и заполнили психологические опросники. Результаты опубликованы в журнале Mental Health Research.
Выяснилось, что у разных видов одиночества свои цифровые следы. Социальное — когда не хватает своего круга, компании, ощущения «здесь я свой», — было связано с меньшей активностью в чужих аккаунтах. Такие участники реже ставили лайки и оставляли комментарии. Эмоциональное одиночество выглядит иначе. Знакомых может быть много, а близкого человека, которому можно сказать «мне сегодня скверно», все равно нет. С таким состоянием были связаны более негативные подписи, грустные или сердитые лица на аватарках и публикации глубокой ночью.
Опубликованная работа — пример цифровой фенотипизации. Так называют попытки оценивать состояние человека по современным цифровым следам: данным смартфона, активности в соцсетях, режиму сна и передвижениям. Идея в том, что привычки могут рассказать о человеке больше, чем многочисленные опросники в духе «как вы себя сегодня чувствуете».
Авторы подчеркивают: это закономерности на уровне группы, по ним нельзя надежно оценить состояние каждого человека. Результаты исследования на студенческой выборке еще предстоит проверить на других группах. Но направление любопытное: в перспективе такие технологии могут помочь раньше замечать изменения в психологическом состоянии. Правда, возникает и другой вопрос: кто еще захочет научиться читать наши цифровые следы и что будет делать с выводами?