Выяснилось, что у разных видов одиночества свои цифровые следы. Социальное — когда не хватает своего круга, компании, ощущения «здесь я свой», — было связано с меньшей активностью в чужих аккаунтах. Такие участники реже ставили лайки и оставляли комментарии. Эмоциональное одиночество выглядит иначе. Знакомых может быть много, а близкого человека, которому можно сказать «мне сегодня скверно», все равно нет. С таким состоянием были связаны более негативные подписи, грустные или сердитые лица на аватарках и публикации глубокой ночью.