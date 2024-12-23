Духовное управление мусульман отзывает фетву, разрешающую многоженство

Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) отзывает фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе России», которая разрешает религиозное многоженство. Об этом сообщил председатель совета улемов ДУМ Шамиль Аляутдинов. Ранее Генпрокуратура подтвердила «Ъ», что вынесла предписание отменить данную фетву как нарушающую Семейный кодекс РФ.

«Совет улемов ДУМ РФ в связи с (рекомендацией Генпрокуратуры.— "Ъ") и <...> реакцией российской общественности отзывает фетву. На то Божья воля, и Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику»,— написал господин Аляутдинов в Telegram-канале.

На прошлой неделе совет улемов ДУМ России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отмечал, что это допускается, если жена не может или не хочет рожать ребенка, а также в случае «сексуальной несовместимости» супругов.

Муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва защищает вдов и сирот погибших на спецоперации, а также не нарушает светское законодательство. Против фетвы высказались члены Совета по правам человека (СПЧ). По их мнению, «религиозное многожество» ничем не отличается от обычного.

Подробнее — в материале «Ъ» «Брака много не бывает».