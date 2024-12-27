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Коммерсантъ FM
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Музыканта оценили на пять с половиной

Суд признал исполнителя Шарлота виновным по двум статьям УК РФ

Самарский областной суд приговорил музыканта Шарлота (Эдуард Шарлот) к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселении. Исполнителя признали виновным в реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Слушание уголовного дела певца Эдуарда Шарлота в Самарском областном суде

Слушание уголовного дела певца Эдуарда Шарлота в Самарском областном суде

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Слушание уголовного дела певца Эдуарда Шарлота в Самарском областном суде

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дело Эдуарда Шарлота рассматривалось в Самарском областном суде с 18 октября текущего года. Поводом для возбуждения СУ СКР по региону уголовных дел в отношении 26-летнего исполнителя послужили несколько видео, на которых музыкант сжигал российский паспорт, исполнял пародию на песню «День Победы» и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла. Он их опубликовал, находясь за границей летом 2023 года. По прилете в Россию в ноябре того же года музыкант был задержан. Уже во время следствия исполнитель заявил, что полностью отрекся от своих «антироссийских взглядов».

Представитель гособвинения запросил Эдуарду Шарлоту наказание в виде семи лет и пяти месяцев колонии общего режима.

Уроженец Самары Эдуард Шарлот получил широкую известность в конце 2010-х годов после участия в проекте «Песни на ТНТ» и съемок в рекламе компании «МегаФон», где звучала его песня-джингл. Выпускник Самарского государственного института культуры также записал совместные треки с инди-группой Therr Maitz и рэпером Моргенштерном (внесен Минюстом в список иноагентов) и, помимо прочего, снялся в комедийном сериале «1703». Хиты артиста стали популярными в TikTok, где пользователи использовали композиции для записи роликов. В 2023 году молодой человек покинул Россию, публично осудив проведение специальной военной операции на территории Украины.

В июле текущего года Росфинмониторинг добавил 26-летнего музыканта Эдуарда Шарлота в перечень террористов и экстремистов. В ноябре прошлого года артист неожиданно для многих поменял свою позицию и объявил, что собирается вернуться обратно в Россию, попросив у своих поклонников денег на билет. Он собирался презентовать свой новый альбом на русском языке, который «абсолютно не связан с войной и политикой». Певец тогда также добавил, что ему «в целом надоело говорить о политических моментах».

РПЦ встала на сторону раскаявшегося музыканта

В своем последнем слове Эдуард Шарлот извинился «перед всеми русскоязычными людьми за глупую выходку, за то, что снял и опубликовал провокационные видеоролики». «Я не из тех, кто обиделся на Россию, свою страну люблю и готов поддерживать ее. И постараюсь оправдать доверие»,— рассказал музыкант во время заседания, подчеркнув, что был «заражен оппозиционной точкой зрения в оценке русско-украинского конфликта». Исполнитель также дал понять, что готов создать семью со своей избранницей, «зачать дитя и взять ее в жены, заложить плод собственного семейного древа».

Адвокат музыканта Алексей Лапузин заявил, что «не вполне согласен с вынесенным приговором». Он отметил, что решение по возможному обжалованию будет принято после получения решения.

Андрей Сазонов, Самара

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