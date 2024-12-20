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Коммерсантъ FM
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Гособвинение запросило певцу Шарлоту семь лет и пять месяцев колонии

По делу певца Эдуарда Шарлота, известного под псевдонимом Шарлот, представитель гособвинения запросил наказание в виде семи лет и пяти месяцев колонии общего режима. Также для певца запросили штраф в размере 299 тыс. руб. Информацию об этом «Ъ» подтвердил адвокат Шарлота Алексей Лапузин.

Эдуард Шарлот в зале суда

Эдуард Шарлот в зале суда

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Эдуард Шарлот в зале суда

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Певцу инкриминируется реабилитация нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) и нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Гособвинитель отказался от обвинения в уничтожении официального документа (ч. 1 ст. 325 УК РФ) и возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).

В ноябре текущего года стало известно, что заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе направил письмо в защиту музыканта судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову. В нем говорится, что обвиняемый записал видеообращение, в котором извиняется перед патриархом Кириллом и всеми верующими. Поэтому церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по ст. 76 УК РФ в связи с примирением сторон.

Самарский областной суд рассматривает дело певца с 18 октября. Поводом для возбуждения уголовных дел в отношении 26-летнего Эдуарда Шарлота послужили в том числе видео, на которых музыкант сжигал паспорт и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла.

Руфия Кутляева, Самара

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