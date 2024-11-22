На Шарлота снизошло прощение

Московский патриархат направил судье Самарского областного суда Дмитрию Воложанинову, рассматривающему уголовное дело против музыканта Эдуарда Шарлота, письмо в защиту обвиняемого. Следствие инкриминирует Шарлоту четыре статьи, включая оскорбление чувств верующих. Уже находясь под стражей, подсудимый записал обращение с извинениями патриарху Кириллу и всем верующим, после чего церковь не видит препятствий для освобождения молодого человека от уголовной ответственности по ст. 76 УК в связи с примирением сторон. Заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе сообщил “Ъ”, что ранее суд уже принимал во внимание аналогичное ходатайство РПЦ в рамках разбирательства по делу об оскорблении религиозных чувств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В РПЦ надеются, что судья Дмитрий Воложанинов (на фото) примет в расчет позицию духовенства

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ В РПЦ надеются, что судья Дмитрий Воложанинов (на фото) примет в расчет позицию духовенства

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Самарский областной суд с 18 октября рассматривает уголовное дело против 26-летнего музыканта Эдуарда Шарлота, известного под сценическим псевдонимом Шарлот. Музыканта обвиняют в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий (ч. 4 ст. 354.1), реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1), уничтожении официального документа (ч. 1 ст. 325 УК РФ), а также в возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ). В основу дела легли видеоролики Шарлота, опубликованные на личной странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В своих видеозаписях музыкант разрывал георгиевскую ленту, сжигал паспорт, пародировал песню «День Победы» и прибивал к дереву изображение патриарха Кирилла и самодельный крест. Некоторое время Шарлот находился за границей, но в ноябре прошлого года прилетел в Санкт-Петербург, где его задержали.

22 ноября иерей Кинельской епархии Самарской митрополии Сергий Терехин, участвующий в процессе в качестве консультанта, заявил в суде, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл простил обвиняемого и просил не применять к нему наказание.

Как выяснил “Ъ”, ранее в адрес судьи обратился с письмом (имеется в распоряжении редакции) заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

В нем сообщается, что обвиняемый записал видеообращение, в котором извинился перед патриархом Кириллом и всеми верующими. Московский патриархат в связи с этим не видит препятствий для применения судом норм ст. 76 УК РФ, которая разрешает освобождение от уголовной ответственности в случае раскаяния и примирения с потерпевшей стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Шарлот

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Эдуард Шарлот

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Господин Кипшидзе, отвечая на вопрос “Ъ”, заявил, что ему известны примеры позитивного взаимодействия с судебными инстанциями в подобных случаях: «В 2021 году, например, суд принял во внимание наше ходатайство в деле Алины Власкиной, против которой было возбуждено дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)». Отметим, тогда основанием для разбирательства послужило видео в TikTok, на котором молодые люди распивали алкоголь вблизи иконы и не отреагировали на сделанное замечание.

Сабрина Самедова, Самара; Павел Коробов