Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На вернувшегося в Россию певца Шарлота завели три уголовных дела

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что в отношении певца Эдуарда Шарлота возбуждено три уголовных дела. Два дела заведены по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1), еще одно — по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 149).

Певец Шарлот

Певец Шарлот

Фото: @sharl.ot

Певец Шарлот

Фото: @sharl.ot

Все три уголовных дела, как следует из сообщения госпожи Мизулиной, находятся в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. 25-летний Эдуард Шарлот родился в Самаре и жил там, пока не покинул Россию, осудив военную операцию на территории Украины. По прилете 22 ноября в петербургский аэропорт Пулково певец был задержан. «Доброй дороги из Питера в Самару»,— написала Екатерина Мизулина.

Сегодня, 24 ноября, отец артиста Валерий Шарлот заявил в беседе с «РИА Новости», что «готов поддержать» сына. По словам отца, последний раз он виделся с сыном еще в Самаре, там они обсуждали творчество и новые альбомы, не связанные с политикой. «Что произошло потом — мы и не виделись, и не могли это обсуждать»,— сказал Валерий Шарлот.

В настоящее время Эдуард Шарлот отбывает 13-дневный административный арест в Санкт-Петербурге, который ему назначили, как следует из материалов суда, за сопротивление полиции в участке после задержания — статья о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В день ареста, 22 ноября, Екатерина Мизулина написала в Telegram-канале, что «разделяет мнение тех, кто не понимает, почему он привлечен только к административной ответственности».

Эдуард Шарлот стал широко известен после выпуска в 2019 году альбома «Навечно молодой», в который вошел трек «Щека на щеку». Клип на эту песню собрал 14 млн просмотров на YouTube. В октябре того же года певец исполнил эту песню в эфире «Вечерний Ургант». 23 июня, находясь за границей, Шарлот выложил видео, на котором он разрывает георгиевскую ленту, натянутую между двумя каменными стенами в форме буквы Z. 26 июня он опубликовал ролик, где сжигает свой паспорт и говорит о желании уехать в Киев, чтобы «быть в трудную минуту с теми, кого громят».

13 ноября Шарлот рассказал о планах вернуться в Россию и выпустить здесь альбом на русском языке. «Я приобрел билет в Российскую Федерацию, а не в страну Z»,— написал певец под скриншотом купленного авиабилета. 14 ноября Екатерина Мизулина сообщила об обращении в СКР и МВД с просьбой проверить артиста.

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...