На вернувшегося в Россию певца Шарлота завели три уголовных дела

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале, что в отношении певца Эдуарда Шарлота возбуждено три уголовных дела. Два дела заведены по статье о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1), еще одно — по статье об оскорблении чувств верующих (ст. 149).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Шарлот

Фото: @sharl.ot Певец Шарлот

Фото: @sharl.ot

Все три уголовных дела, как следует из сообщения госпожи Мизулиной, находятся в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области. 25-летний Эдуард Шарлот родился в Самаре и жил там, пока не покинул Россию, осудив военную операцию на территории Украины. По прилете 22 ноября в петербургский аэропорт Пулково певец был задержан. «Доброй дороги из Питера в Самару»,— написала Екатерина Мизулина.

Сегодня, 24 ноября, отец артиста Валерий Шарлот заявил в беседе с «РИА Новости», что «готов поддержать» сына. По словам отца, последний раз он виделся с сыном еще в Самаре, там они обсуждали творчество и новые альбомы, не связанные с политикой. «Что произошло потом — мы и не виделись, и не могли это обсуждать»,— сказал Валерий Шарлот.

В настоящее время Эдуард Шарлот отбывает 13-дневный административный арест в Санкт-Петербурге, который ему назначили, как следует из материалов суда, за сопротивление полиции в участке после задержания — статья о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). В день ареста, 22 ноября, Екатерина Мизулина написала в Telegram-канале, что «разделяет мнение тех, кто не понимает, почему он привлечен только к административной ответственности».

Эдуард Шарлот стал широко известен после выпуска в 2019 году альбома «Навечно молодой», в который вошел трек «Щека на щеку». Клип на эту песню собрал 14 млн просмотров на YouTube. В октябре того же года певец исполнил эту песню в эфире «Вечерний Ургант». 23 июня, находясь за границей, Шарлот выложил видео, на котором он разрывает георгиевскую ленту, натянутую между двумя каменными стенами в форме буквы Z. 26 июня он опубликовал ролик, где сжигает свой паспорт и говорит о желании уехать в Киев, чтобы «быть в трудную минуту с теми, кого громят».

13 ноября Шарлот рассказал о планах вернуться в Россию и выпустить здесь альбом на русском языке. «Я приобрел билет в Российскую Федерацию, а не в страну Z»,— написал певец под скриншотом купленного авиабилета. 14 ноября Екатерина Мизулина сообщила об обращении в СКР и МВД с просьбой проверить артиста.

Полина Мотызлевская