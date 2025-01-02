Прикосновенность частной собственности

2024 год ознаменовался для Челябинской области несколькими громкими судебными процессами о деприватизации и национализации крупных частных компаний. Эти дела повлияли на весь российский бизнес и его инвестиционное настроение. О процессах изъятия у прежних собственников активов, которые еще продолжаются, а также первых результатах – в подборке «Ъ-Южный Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

2024 год ознаменовался для Челябинской области несколькими громкими судебными процессами о деприватизации и национализации крупных частных компаний. Эти дела повлияли на весь российский бизнес и его инвестиционное настроение. О процессах изъятия у прежних собственников активов, которые еще продолжаются, а также первых результатах – в подборке «Ъ-Южный Урал».

Промышленная группа ЧЭМК

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ Фото: Мария Полоус, Коммерсантъ

26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к АО «Компания “Эталон”» и его владельцам — Юрию и Людмиле Антиповым об истребовании из незаконного владения акций промышленных предприятий одной группы — АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» (Свердловская область) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область).

По данным истца и согласившегося с ним суда, основанием для изъятия предприятий в пользу государства стала незаконная приватизация в 1990-х годах. Тогда решение о передаче заводов в частные руки принимали органы власти регионов, а должно было, по мнению Генпрокуратуры и суда, правительство России. Таким образом комитеты по управлению госимуществом Челябинской, Свердловской и Кемеровской областей более 30 лет назад превысили полномочия, принимая решения о приватизации предприятий.

Еще одним важным основанием для иска и изъятия активов у семьи Антиповых Генпрокуратура указала тот факт, что «представляющие стратегическое значение для обеспечения обороны и безопасности страны» заводы «попали под контроль резидентов недружественных государств», в частности речь шла о трейдере ЧЭМК, канадско-швейцарской компании RFA International. В результате его влияния, по мнению истца, продукция предприятий вывозилась в США и Европу по заниженной стоимости.

Суд менее чем за месяц с момента подачи иска рассмотрел дело и вынес решение. Процесс проходил в закрытом режиме по просьбе Генпрокуратуры РФ, утверждавшей, что сведения в материалах дела могут быть использованы против общества и государства, хотя и не являются государственной тайной.

Незадолго до этого решения президент РФ Владимир Путин во время визита в Челябинскую область на встрече с губернатором Алексеем Текслером поручил перенести ЧЭМК за пределы города. «Нужно это вредное производство здесь — в центре города — закрыть, вынести его за пределы города, вместе с правительством проработать продолжение работы, сохранение рабочих мест, а для той части, которая необходима и будет связана с переносом и с выстраиванием этой работы на новом технологическом уровне, при поддержке правительства привлечь инвесторов, причем желательно привлечь местных инвесторов»,— сказал президент.

Через несколько дней руководство региона объявило об остановке электродного производства предприятия с 1 марта, но этого не произошло. В июне губернатор в интервью РБК говорил, что на перенос завода потребуется семь лет.

Супруги Антиповы, не согласившиеся с изъятием собственности, пытались обжаловать решение первой инстанции. В мае Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми отказал бывшим владельцам в удовлетворении жалобы. 16 декабря Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение первой инстанции по делу.

В середине марта владельцем заводов официально стала Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» является крупнейшим производителем ферросплавов в России. Вместе с Серовским заводом ферросплавов и «Кузнецкими ферросплавами» ЧЭМК до 13 марта принадлежал компании «Эталон» Юрия и Людмилы Антиповых. С 2001 года до лета 2024-го генеральным директором комбината был Павел Ходоровский, осужденный в середине декабря на четыре года условно за интимные связи с несовершеннолетними. С 12 августа ЧЭМК возглавляет бывший губернатор Волгоградской области Анатолий Бровко. Выручка комбината в 2023 году превысила 81,5 млрд руб., но был получен чистый убыток в размере 519,5 млн руб. после чистой прибыли 14,7 млрд в 2022 году. Выручка Серовского завода в 2023 году составляла 25,6 млрд, чистая прибыль — 566,4 млн руб., «Кузнецких ферросплавов» — 31,8 млрд и 3,1 млрд соответственно. Управляющей компанией этих заводов является АО «ЧЭМК».

«Ариант»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

В марте 2024 года, вскоре после изъятия в пользу государства трех заводов группы ЧЭМК, Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Челябинской области о взыскании 25,8 млрд руб. с бывших владельцев — Юрия и Людмилы Антиповой и их сына Михаила Антипова. Истец требовал признать недействительным соглашение об урегулировании долга, заключенное между предшественником «Эталона» — Урало-Сибирской металлургической компанией (УСМК) — и Юрием Антиповым, владевшим сначала УСМК, а затем «Эталоном». Но вскоре Генпрокуратура увеличила сумму требований до 105 млрд руб., а в число ответчиков включила Александра и Людмилу Аристовых, их дочь Елену Кретову и зятя Александра Кретова, а также ООО «Группа компаний “Ариант”».

Юрий Антипов и Александр Аристов изначально строили совместный бизнес. В холдинг, кроме металлургических предприятий, объединенных АО «УСМК», входила основанная предпринимателями группа компаний по производству пищевых продуктов «Ариант». В 2020 году бизнесмены разделили бизнес: Юрию Антипову и его семье перешла УСМК, Александру Аристову с семьей — группа «Ариант».

В обоснование нового иска Генпрокуратура указала, что ответчики, незаконно завладевшие акциями заводов группы ЧЭМК, оформили их на Урало-Сибирскую металлургическую компанию, и вывели с предприятий средства на покупку других активов. По данным надзорного ведомства, до августа 2012 года держателями активов группы выступали ООО «Перант» и ООО «Промпереработка», позже объединенные в ООО «УСМК», бенефициарами которой, были Антиповы, Аристовы и Кретовы. Генпрокуратура считает, что не позднее 2015 года ответчики «разработали схему совместного обогащения, за счет государства путем вывода с принадлежащих ему предприятий средств». В результате реализации этой схемы, по данным истца, в 2015–2023 годах заводы выплатил 105 млрд руб. дивидендов головной структуре.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ. В счет взыскания неосновательного обогащения в пользу Российской Федерации у семьи Александра Аристова были изъяты активы группы «Ариант» — 100% долей компаний ООО «Агрофирма “Ариант”» и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» в Челябинской области, ООО «Кубань-Вино» и «Агрофирма “Южная”» в Краснодарском крае. У семьи Антиповых суд изъял оставшийся Катав-Ивановский литейный завод. Дело также рассматривалось в закрытом режиме.

С 22 мая компании холдинга «Ариант» находятся под управлением структуры Россельхозбанка — «РСХБ-Финанс». Катав-Ивановский литейный завод передан Росимуществу.

В конце мая Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. Все ответчики направили кассационные жалобы в Арбитражный суд Уральского округа, где рассмотрение дела еще продолжается.

Бывшие владельцы «Арианта» решили попробовать взыскать убытки, которые они понесли в результате национализации, с органов власти, принимавших в 1990-х годах решения о приватизации заводов. 5 декабря Арбитражный суд Челябинской области принял к рассмотрению иск ООО «Группа компаний “Ариант”» к министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области, минимущества Челябинской области и комитету по управлению госимуществом Кузбасса. Компания требует взыскать убытки в размере 1 млн руб., причиненные в результате незаконных действий. Противоправность этих действий, по данным истца, установлена вступившими в законную силу решениями арбитражных судов Свердловской и Челябинской областей от 26 февраля и 5 апреля соответственно. По данным РБК, фактическая сумма требований к ответчикам составляет 105 млрд руб., но эта сумма не заявлена из-за многократного увеличения государственной пошлины. Предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля 2025 года.

Помимо основных судебных процессов экс-владельцы группы ЧЭМК судятся с приставами в арбитражных судах нескольких регионов РФ. С мая 2024 году суд Челябинской области рассматривает заявление об изъятии у Юрия Антипова 10 земельных участков и жилого дома. Совладельцем четырех участков является агрофирма «Ариант», еще одного — Александр Аристов. Он в свою очередь является ответчиком по иску судебного пристава-исполнителя специализированного отделения ГМУ ФССП России об изъятии половины доли земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 30,6 га, расположенного рядом с поселком Прудный Сосновского района.

Александр и Людмила Аристова, Александр и Елена Кретовы в Арбитражном суде Москвы пытались оспорить действия приставов, наложивших арест на счета и недвижимость на общую сумму 46,6 млрд руб. В середине декабря суд отказал в удовлетворении требований.

Кроме того, 17 декабря Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск судебного пристава главного управления ФССП России к Александру Кретову. Заявитель требует изъять у экс-владельца «Арианта» два земельных участка на берегу Черного моря площадью 1,8 тыс. и 1,6 тыс. кв. м в станице Тамань. По данным кадастровой карты, там расположены два частных дома. Предварительное заседание назначено на 7 февраля 2025 года.

Холдинг «Ариант» занимается производством винодельческой и мясной продукции. Винодельня «Кубань-вино» и крупнейшее виноградарское предприятие России — агрофирма «Южная» расположены в Краснодарском крае. В Челябинской области агрофирма «Ариант» занимается разведением свиней и производством мясной продукции, а «ЦПИ-Ариант» выпускает алкогольные и безалкогольные напитки. Изъятые в пользу государства предприятия до 9 апреля 2024 года на 100% принадлежали ООО «Группа компаний “Ариант”», 99,99% уставного капитала которого владеет Александр Кретов. В 2023 году суммарная выручка четырех компаний составила почти 41 млрд руб., чистая прибыль — почти 5 млрд руб.

«Макфа»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

8 мая Центральный районный суд Челябинска в закрытом процессе удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и обратил в доход государства акции крупнейшего производителя макарон в стране — АО «Макфа», а также активы 26 связанных с ним компаний общей стоимостью более 46 млрд руб.

Всего в деле было 47 ответчиков, в том числе 13 физических лиц, среди которых бывший губернатор Челябинской области и экс-депутат Госдумы РФ Михаил Юревич, его родители Валерий и Наталья Юревичи, сын Александр Юревич, бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов, его супруга Ирина Белоусова, дочь и зять — Валерия и Максим Чигинцевы. Также ответчиками выступали 27 компаний, зарегистрированных в Челябинской, Свердловской, Курганской, Московской, Херсонской областях, Москве, на Кипре и в Нидерландах.

По мнению Генеральной прокуратуры РФ и суда, Михаил Юревич и Вадим Белоусов, как основные бенефициары бизнеса, на протяжении многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Работая в органах государственной власти, они продолжали владеть и управлять компаниями через родственников и доверенных лиц. При этом, по данным Генпрокуратуры, высокое положение во власти главные ответчики использовали для достижения собственных бизнес интересов. Надзорное ведомство считает, Михаил Юревич и Вадим Белоусов продолжили владеть бизнесом и контролировать компании даже после того, как скрылись за границей от органов следствия и были объявлены в международный розыск: в 2017 году было возбуждено уголовное дело по факту получения взяток бывшим руководителем Челябинской области на 3,3 млрд руб. за покровительство подрядчикам на рынке дорожного строительства в регионе.

Кроме АО «Макфа» в доход государства были обращены АО «Первый хлебокомбинат» (Челябинск), АО «Смак» (Екатеринбург), Мишкинский хлебокомбинат (Курганская область) , Сельхозпредприятия АО «Долговское» и АО «Новая пятилетка» в Зауралье, управляющее несколькими торговыми комплексами в Челябинске ООО «Родник», информационная компания «Медиа-центр», управляющее челябинским отелем Radisson Blu ООО «Отельстрой» и другие компании.

В июне 2024 года министр финансов России Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что изъятые активы «Макфы» продадут частным инвесторам. «Эти активы находятся в казне, и мы их будем реализовывать. Такие задачи Росимуществу поставлены. Не держать, не управлять»,— сообщил господин Силуанов.

В июле управляющая компания «Макфы» — ООО «УК “М-групп”» — перешло под управление «РСХБ-Финанс».

Ответчики, не признавшие исковые требования, пытались обжаловать изъятие собственности. 30 июля Челябинский областной суд признал национализацию «Макфы» законной. Сейчас по жалобам ответчиком дело рассматривает Седьмой кассационный суд.

Как в случае с ЧЭМК и «Ариантом» Генеральная прокуратура взыскивает неосновательное обогащение с бывших владельцев «Макфы». В ноябре Центральный районный суд принял иск надзорного ведомства на 18,1 млрд руб. к Михаилу Юревичу, его родителям Валерию и Наталье Юревичам, сыну Александру, бывшим супругам Оксане и Кристине Юревич, Вадиму и Ирине Белоусовым, Максиму и Валерии Чигинцевым, теще экс-депутата Госдумы Маргарите Бутаковой, Ирине Ивановой и бывшему директору компании «Эмитент консалтинг» Марине Савранской. В декабре сумма требований выросла до 19,7 млрд руб.

По данным адвоката семьи Юревичей Игоря Трунова, Генпрокуратура РФ намерена взыскать дивиденды, распределенную прибыль и займы, полученные с 2002 по 2024 годы. В рамках этого дела семья экс-губернатора Челябинской области предложила Генеральной прокуратуре заключить мировое соглашение на сумму 20 млрд руб. Представители ответчиков считают, что это позволит избежать взыскания дополнительных средств сверх арестованных сумм. Ближайшее заседание по делу назначено 22 января 2025 года.

Помимо этого, экс-владельцы «Макфы» пытались в Арбитражном суде Москвы оспорить действия Росимущества по передаче изъятых компаний под управление ООО «РСХБ-Финанс», несмотря на их арест. В список истцов входили Михаил Юревич, его сын и родители, а также Валерия и Максим Чигинцевы.10 декабря суд полностью отказал в удовлетворении заявленных требований.

Агрохолдинг «Макфа» был создан на базе Челябинской макаронной фабрики, владельцем которой в 1995 году стал Михаил Юревич. С 1997 года предприятие начало выпускать продукцию под брендом Makfa. В 2001 году было зарегистрировано АО «Макфа». В агропромышленную группу также вошли Челябинский хлебокомбинат №1, екатеринбургский хлебомакаронный комбинат «Смак», Сосновский комбинат хлебопродукции и другие. Холдинг занимается производством макарон, круп, муки, хлеба, зерновых хлопьев и смесей для выпечки. По данным самой компании, «Макфа» является крупнейшим производителем макаронных изделий и муки в России и входит в первую пятерку в мире. По данным «СПАРК Интерфакс», в 2023 году выручка АО «Макфа» составила 23,7 млрд руб., чистая прибыль — 3,6 млрд руб.

Юлия Гарипова