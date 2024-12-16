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Экс-владельцы «Арианта» не смогли оспорить взыскание 46,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска экс-владельцев «Арианта» к приставам. Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Экс-владелец группы «Ариант» Александр Аристов, его супруга Людмила, дочь Елена Кретова и зять Александр Кретов пытались оспорить взыскание долгов в размере 46,6 млрд руб. по делу о национализации холдинга. Это сумма стоимости имущества, которое было обращено в доход государства. Заявители требовали отменить арест счетов и разрешить регистрационные действия.

Ответчиками выступали Межрегиональное управление судебных приставов и пристав Любовь Горбунова, которая занимается взысканием долгов с экс-владельцев «Арианта».

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Центральный райсуд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и постановил передать в доход государства имущество АО «Макфа» и 26 связанных с ним компаний на сумму более 46 млрд руб. Это решение вступило в силу в мае. Ранее, в феврале, по решению Арбитражного суда Свердловской области, группа ЧЭМК перешла под контроль государства. В апреле были изъяты компании группы «Ариант» в пользу государства.

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