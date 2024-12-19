Суд принял иск об изъятии земли на берегу Черного моря у экс-владельца «Арианта»

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск судебного пристава главного управления ФССП России к бывшему владельцу холдинга «Ариант» Александру Кретову. Заявитель требует изъять у ответчика два земельных участка на берегу Черного моря. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ Фото: Артем Суржа, Коммерсантъ

Заявление было подано в суд 13 ноября этого года. В иске речь идет о двух соседних участках площадями 1,8 тыс. и 1,6 тыс. кв. м. на улице Лебедева станицы Тамань Краснодарского края. По данным кадастровой карты, там расположены два частных дома. В качестве третьих лиц в деле участвуют Александр и Людмила Аристовы, Михаил, Юрий и Людмила Антиповы, Елена Кретова, а также компания «Эталон» и ООО «Группа компаний “Ариант”». Судебное заседание по рассмотрению иска судебного пристава запланировано на 7 февраля 2025 года.

Александр Кретов раньше руководил группой компаний «Ариант», в состав которой входила агрофирма «Южная» и «Кубань-Вино» в Краснодарском крае.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в феврале и апреле 2024 года соответственно были удовлетворены иски Генеральной прокуратуры РФ об изъятии в собственность государства Челябинского электрометаллургического комбината, Серовского завода ферросплавов и «Кузнецких ферросплавов», а также ООО «Агрофирма "Ариант"», «ЦПИ — Ариант», «Кубань-Вино» и «Агрофирма "Южная"» в счет взыскании 105 млрд руб. с семей бывших владельцев промышленной группы ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова. Ранее «Ариант» и группа компаний ЧЭМК входили в один холдинг — Урало-Сибирскую металлургическую компанию.