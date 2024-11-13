Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Генпрокуратура РФ намерена взыскать с экс-владельцев «Макфы» 18 млрд рублей

Центральный районный суд Челябинска принял в производство иск Генеральной прокуратуры к бывшим владельцам компании «Макфа», среди которых экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов. Информация об этом появилась в картотеке суда. Заявитель намерен взыскать с 13 ответчиков более 18,1 млрд руб., сообщает адвокат Игорь Трунов.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Согласно информации в картотеке суда, иск был подан 11 ноября. Ответчиками по делу заявлены Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, Кристина Юревич, Александр Юревич, Наталья и Оксана Юревичи, Максим и Валерия Чигинцевы, Вадим и Ирина Белоусовы, Маргарита Бутакова, Ирина Иванова и бывший директор компании «Эмитент консалтинг» Марина Савранская. В качестве третьего лица к рассмотрению дела привлечено ООО «Мишкинский продукт».

По данным адвоката Игоря Трунова, Генпрокуратура РФ хочет взыскать 18,1 млрд рублей дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных в период с 2002 по 2024 годы. Истец также намерен изъять доли Марины Савранской в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт» и обратить в доход государства «как имущество, полученное коррупционным путем».

Предварительное заседание по делу пройдет 5 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия «Макфа» и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. В настоящий момент оба находятся в международном розыске по обвинению в коррупции. Общая стоимость изъятых активов превышает 46 млрд руб.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...