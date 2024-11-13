Генпрокуратура РФ намерена взыскать с экс-владельцев «Макфы» 18 млрд рублей

Центральный районный суд Челябинска принял в производство иск Генеральной прокуратуры к бывшим владельцам компании «Макфа», среди которых экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов. Информация об этом появилась в картотеке суда. Заявитель намерен взыскать с 13 ответчиков более 18,1 млрд руб., сообщает адвокат Игорь Трунов.

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Согласно информации в картотеке суда, иск был подан 11 ноября. Ответчиками по делу заявлены Михаил Юревич, его отец Валерий Юревич, Кристина Юревич, Александр Юревич, Наталья и Оксана Юревичи, Максим и Валерия Чигинцевы, Вадим и Ирина Белоусовы, Маргарита Бутакова, Ирина Иванова и бывший директор компании «Эмитент консалтинг» Марина Савранская. В качестве третьего лица к рассмотрению дела привлечено ООО «Мишкинский продукт».

По данным адвоката Игоря Трунова, Генпрокуратура РФ хочет взыскать 18,1 млрд рублей дивидендов, распределенной прибыли и займов, полученных в период с 2002 по 2024 годы. Истец также намерен изъять доли Марины Савранской в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт» и обратить в доход государства «как имущество, полученное коррупционным путем».

Предварительное заседание по делу пройдет 5 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия «Макфа» и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. В настоящий момент оба находятся в международном розыске по обвинению в коррупции. Общая стоимость изъятых активов превышает 46 млрд руб.