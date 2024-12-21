Экс-владельцы «Макфы» предложили мировое соглашение на 20 млрд рублей

Семья бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича предложила прокурорам заключить мировое соглашение на сумму в 20 млрд руб., сообщил порталу 74.ru адвокат Игорь Трунов. Документ планируется подписать с двумя ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании 19,7 млрд руб. дивидендов, распределенной прибыли и займов с бывших владельцев компании «Макфа» и их семей.

Заседание в Центральном районном суде Челябинска по этому делу отложено до 22 января 2025 года. Игорь Трунов уточнил, что прокуратура рассмотрит возможность заключения соглашений с Оксаной Юревич и Михаилом Подоляко. Это позволит избежать взыскания дополнительных средств сверх арестованных сумм.

Адвокат отметил, что по иску Генпрокуратуры с остальными ответчиками прокуратура «не проявляет оптимизма». По его мнению, это связано с тем, что «громкие цифры важнее реальных денег для государства».

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», Генеральная прокуратура России 11 ноября подала иск в Центральный районный суд Челябинска, требуя взыскать 18,1 млрд руб. с 13 ответчиков, включая бывших владельцев компании «Макфа» — экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова, а также членов их семей. Иск направлен на изъятие долей Марины Савранской в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт» для передачи государству. В декабре на предварительном заседании суда сумма требований выросла до 19,7 млрд руб.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры, разрешив изъять активы холдинга «Макфа» и связанных с ним компаний на сумму 46 млрд руб. в пользу государства.