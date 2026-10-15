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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Мир

Судно загорелось в Черном море у берегов Румынии

Рано утром 15 октября у берегов Румынии в Черном море подало сигнал бедствия судно Wide Trader под флагом Сан-Марино. На борту произошел пожар. Из 12 членов экипажа восемь числятся пропавшими без вести, сообщает румынский портал hotnews.ro со ссылкой на местные власти.
ЧП произошло в 14 морских милях от порта Сулина на востоке страны. Причина пожара пока не известна. При этом hotnews.ro указывает, что «ночью четыре истребителя F-18 и F-16 были подняты в воздух после того, как радары обнаружили группу беспилотников вблизи Сулины». В среду вечером, также недалеко от Сулины, на торговом судне под флагом Коморских островов произошел пожар. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что проводится проверка информации о попадании в судно беспилотника.
В начале октября у берегов Румынии после атаки БПЛА затонул сухогруз Royad Mammadov. Погибли два человека.
Румыния
Кораблекрушения, аварии судов
Черное море
Европа