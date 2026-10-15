Судно загорелось в Черном море у берегов Румынии

ЧП произошло в 14 морских милях от порта Сулина на востоке страны. Причина пожара пока не известна. При этом hotnews.ro указывает, что «ночью четыре истребителя F-18 и F-16 были подняты в воздух после того, как радары обнаружили группу беспилотников вблизи Сулины». В среду вечером, также недалеко от Сулины, на торговом судне под флагом Коморских островов произошел пожар. Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что проводится проверка информации о попадании в судно беспилотника.