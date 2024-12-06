Генпрокуратура увеличила требования к экс-владельцам «Макфы» до 19,7 млрд рублей

В Центральном районном суде Челябинска Генеральная прокуратура РФ представила уточненное заявление по иску о взыскании с бывших владельцев компании «Макфа» и их семей дивидендов, распределенной прибыли и займов. Сумма требований увеличилась с 18,1 млрд до 19,7 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительное заседание по рассмотрению заявления Генпрокуратуры прошло вчера, 5 декабря. По ходатайству истца судебный процесс будет проходить в закрытом режиме.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 ноября 2024 года Генпрокуратура РФ подала в Центральный районный суд Челябинска заявление, в котором требовала взыскать 18,1 млрд руб. с 13 ответчиков, среди которых в том числе бывшие владельцы компании «Макфа» экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы РФ Вадим Белоусов, а также члены их семей. Истец намерен изъять доли Марины Савранской в уставном капитале ООО «Мишкинский продукт» и обратить их в доход государства «как имущество, полученное коррупционным путем».

Центральный районный суд Челябинска в мае 2024 года удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии активов в сумме 46 млрд руб. холдинга «Макфа» и связанных с ним компаний в доход государства.