Кассационный суд оставил в силе решение о национализации ЧЭМК

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение об изъятии в пользу государства трех заводов группы ЧЭМК, принадлежавших бизнесмену Юрию Антипову и его семье. Судебный акт принят в закрытом заседании 16 декабря. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения»,— говорится в материалах дела.

Кассационные жалобы на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая этого года обжаловали все ответчики — АО «Компания “Эталон”», Юрий и Людмила Антипова. Окружной суд приняли заявления в начале августа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и изъял из незаконного владения компании «Эталон» (принадлежит супругам Антиповым) акции АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» в пользу государства. По мнению истца и суда, предприятия были незаконно приватизированы в 1990-х года решениями региональных, а не федеральных органов власти. Кроме того, сегодня, по данным истца, заводы оказались под влиянием резидентов недружественных стран.

В начале апреля Арбитражный суд Челябинской области взыскал 105 млрд руб. с бывших владельцев группы ЧЭМК, среди которых кроме семьи Юрия Антипова оказался его бывший партнер Александр Аристов с членами семьи. В счет взыскания неосновательного обогащения в пользу государства были изъяты сельхозпредприятия группы «Ариант».