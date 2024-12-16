Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кассационный суд оставил в силе решение о национализации ЧЭМК

Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение об изъятии в пользу государства трех заводов группы ЧЭМК, принадлежавших бизнесмену Юрию Антипову и его семье. Судебный акт принят в закрытом заседании 16 декабря. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

«Оставить решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу — без удовлетворения»,— говорится в материалах дела.

Кассационные жалобы на решение Арбитражного суда Свердловской области от 26 февраля и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21 мая этого года обжаловали все ответчики — АО «Компания “Эталон”», Юрий и Людмила Антипова. Окружной суд приняли заявления в начале августа.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 26 февраля Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и изъял из незаконного владения компании «Эталон» (принадлежит супругам Антиповым) акции АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», АО «Серовский завод ферросплавов» и АО «Кузнецкие ферросплавы» в пользу государства. По мнению истца и суда, предприятия были незаконно приватизированы в 1990-х года решениями региональных, а не федеральных органов власти. Кроме того, сегодня, по данным истца, заводы оказались под влиянием резидентов недружественных стран.

В начале апреля Арбитражный суд Челябинской области взыскал 105 млрд руб. с бывших владельцев группы ЧЭМК, среди которых кроме семьи Юрия Антипова оказался его бывший партнер Александр Аристов с членами семьи. В счет взыскания неосновательного обогащения в пользу государства были изъяты сельхозпредприятия группы «Ариант».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...