«Европа позицию не меняет»

В США и вообще на Западе с общественным мнением принято считаться, тем более что действия главы Белого дома одобряют далеко не все. В том числе его коренной избиратель, который не всегда понимает, почему его должен спасать именно российский дизель, тогда как раньше это считалось чуть ли не покушением на суверенитет Соединенных Штатов. К тому же есть и другой прагматичный расчет. Из-за отключения Starlink американские технологии рискуют потерять в будущем перспективный рынок, который займут европейцы, а может быть, даже китайцы.