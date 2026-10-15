«Европа позицию не меняет»
Дмитрий Дризе — о попытке повлиять на Дональда Трампа
«Жаль, что мы теряем сильного партнера». Владимир Зеленский в ходе визита в Лондон жестко раскритиковал Дональда Трампа. Президент Украины также подтвердил ограничение работы терминалов Starlink на территории страны. Тем временем в Кремле заявили, что американское предложение об «энергетическом перемирии» не детализировано. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что глава Белого дома может изменить позицию.
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На фоне нового обострения отношений с Дональдом Трампом Владимир Зеленский отправился в Великобританию, где, в частности, был принят королем Карлом III. Как и на встрече с премьер-министром Энди Бернемом, президент Украины получил заверения в полной поддержке со стороны союзника. Нечто подобное происходило и в 2025 году, после исторического скандала в Белом доме. По завершении официальных мероприятий Зеленский дал интервью известному журналисту Пирсу Моргану. Украинский лидер раскритиковал 47-го президента США, заявив, что Киев теряет сильного партнера, который фактически принял сторону России. Кроме того, Зеленский подтвердил, что Илон Маск ограничил работу Starlink для Украины, и попросил восстановить её. Что касается уступок — территории не продаются. То есть Киев по-прежнему занимает жесткую позицию, и это вполне можно назвать откровенным вызовом Белому дому.
Следующая остановка Зеленского — Брюссель. Будут встречи с руководством ЕС и новые красивые слова. Хотя ни для кого не секрет, что Европа сегодня не в состоянии полноценно заменить Соединенные Штаты, несмотря на все заявления о поддержке.
Однако есть шанс призвать на помощь общественное мнение по всему миру и вынудить Трампа изменить позицию. Подобное уже удавалось в прошлом году.
В США и вообще на Западе с общественным мнением принято считаться, тем более что действия главы Белого дома одобряют далеко не все. В том числе его коренной избиратель, который не всегда понимает, почему его должен спасать именно российский дизель, тогда как раньше это считалось чуть ли не покушением на суверенитет Соединенных Штатов. К тому же есть и другой прагматичный расчет. Из-за отключения Starlink американские технологии рискуют потерять в будущем перспективный рынок, который займут европейцы, а может быть, даже китайцы.
Теперь об «энергетическом перемирии». В Кремле заявили, что предложение Трампа не детализировано. Москва также обвинила Киев в продолжении ударов по НПЗ. При этом в России традиционно положительно оценили усилия американского президента на пути к миру. Собственно, говорить о том, что Америка бросила Украину, все-таки преждевременно. Хотя бы потому, что Starlink не отключен окончательно, а лишь ограничен. Разведданные тоже как бы предоставляются, возможно, с некоторыми ограничениями.
Закупки оружия связаны подписанными контрактами, и если их разорвать, Трамп рискует поссориться с другой частью своего электората, а именно с военно-промышленным комплексом.
В целом очень похоже, что Белый дом после кавалерийской атаки на Зеленского взял паузу, чтобы оценить последствия. А они выглядят не в самом радужном свете. Энергетическое перемирие не работает, никаких переговоров нет, Европа позицию не меняет. Не вызовет удивления, если 47-й президент США вдруг возьмет и развернется в другую сторону. Это вполне в его стиле. Впрочем, забегать вперед не будем.
О чем еще необходимо сказать — Дональд Трамп, как и многие консервативные американцы, уважает институт британской монархии, это соответствует их видению мира. На первом месте традиционные ценности, которые проходят сквозь века. Это не расхлябанные леваки и не ультраправые популисты — это авторитет, глыба. Во время визита в Белый дом Карл III, в настоящей британской манере, напомнил, кто кого и когда спасал и откуда пошла история. Трамп это оценил. Так что в общем и целом — продолжение следует.